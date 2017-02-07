Хит-парад видео курьёзов армии США и НАТО

В прошлом, армия США являла собой достаточно серьёзную боевую единицу, однако со временём всё меняется, и, как бы ни были громки речи морпехов, подготовка бойцов в Америке оставляет желать лучшего.

Свидетельств этому массу и сегодня предлагаем вспомнить лучшие и из них, и также узреть самое свежее видео с просторов интернета.

Начнём с самых знаменитых операций армии США и НАТО, в которых эти ребята профессионалы, а именно – высадка на сушу с воды.

Одна из главных проблем, которые присутствуют в американской армии – это их разведка, которая уже не раз проигрывала в своих расчётах, подкладывая своим же солдатам «большую свинью».

Тоже самое: опять неграмотная подготовка к высадке, но уже с использованием бронетехники.

Далее – краткая подборка из наиболее забавных и, в то же время, опасных видео, которые удалось снять во время учений или реальных боевых действий, когда кривые руки, либо брак на производстве мог стоить жизни десятку людей.

На втором месте видеозапись десантирования, но не людей, а бронетехники и Хаммеров, некоторые из которых героически погибли при высадке и были с геройскими почестями отданы под пресс.

И на первом месте у нас свежее видео, на котором пехотинец в пустынном камуфляже стреляет из пулемёта. Проблема лишь в том, что человеку показали, где надо нажимать на курок, а вот как удержать его в положении стоя никто не объяснил…