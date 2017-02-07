«Хранитель общака» Леня Макинтош рассказал о первой встрече с Порошенко в Монако

Криминальный авторитет и держатель "общака" российских ОПГ в Западной Европе Леонид Билунов, известный как Леня Макинтош, в интервью "НТВ" рассказал о преступниках среди украинского руководства и приписанном ему покушении на Бориса Ельцина.

По словам Макинтоша, он очень удивился, когда в 2014 году увидел среди лидеров украинского "евромайдана" знакомые лица - среди новой элиты Украины оказались и люди из его сферы общения.

"Так не проходит бесследно. Убивать так, казнить, мучить, так не получается", — поясняет Билунов.

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка он назвал "яйцеголовым" и удивился тому, что тот посылал убивать людей на войну, назвав его действия "страхом Божьим". Президента Порошенко он окрестил "животноводом" и рассказал о первой встрече с ним в пентхаусе в Монако.

В большом доме будущего украинского президента, размеры которого криминальный авторитет оценил в 1000-1100 квадратных метров, находились Альфред Кох, хозяин квартиры и некоторые "видные либералы". В ходе беседы, Порошенко в грубой форме заявил, что "Россия не нужна".

Это заявление привело к тому, что Билунов едва не накинулся на будущего лидера Украины с вилкой для лягушек, но приятели вовремя остановили мужчину от кровопролития. Назвав Порошенко "животным", Макинтош поинтересовался, где он смог найти деньги на такой пентхаус, если не в России. Ответ, что деньги заработаны на Украине, его не устроил.

Когда Макинтош уже отошел от дел и уехал в Париж, французским спецслужбам пришла секретная бумага из России. Местным властям сообщалось, что на их территории находится человек, который готовит покушение на Ельцина и ранее организовал вооруженное сопротивление его охране. Билунов уверен, что это была "черная метка" от представителя "Семибанкирщины" Александра Смоленского, который пытался устранить бывшего союзника.

У Макинтоша не оставалось выбора, кроме как помочь французским властям вызволить из чеченского плена четырех французов - таким образом он избежал пожизненного срока. В течение двух недель старый знакомый Билунова, которого он спас во львовской тюрьме от смерти, помог освободить людей из плена с помощью связей в диаспоре. Спустя месяц после передачи выкупа они прилетели на родину. Макинтош утверждает, что в обмен на посредничество получил европейский паспорт и спокойное будущее для себя и своей семьи.