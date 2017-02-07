Житель Черногорска похитил у супругов обручальные кольца

07.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

А за месяц до этого, обокрал предпринимателя, на которого работал слесарем. Теперь любителю чужого добра предстоит ответить перед судом.

В поле зрения стражей порядка 28-летний черногорец попал после кражи в кафе на улице Юбилейная. Молодой мужчина приятно проводил время в компании знакомых. Когда супруги под воздействием алкоголя уснули за столом, он снял с них обручальные кольца. Ущерб потерпевшие оценили в 15 тысяч рублей. Ювелирные украшения обвиняемый сдал в ломбард, выручку потратил на спиртное и закуски. После того, как воришку задержали, выяснилось что месяцем ранее он вынес с предприятия на улице Энергетиков две пресс-формы стоимостью 460 тысяч рублей. Имущество злоумышленник сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды и спиртное. Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

 

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