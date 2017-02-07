ЗРК «Пэтриот» снова облажался: кто проспал ракетный удар по Эр-Рияду

В конце января йеменским повстанцам, поддерживающим правительство Али Абдаллы Салеха и выступающим против Абд Раббу Мансура Хади, удалось провести несколько наступательных операций. Они завершились поражением саудовского военного корабля и точным попаданием баллистической ракеты по военно-морской базе ОАЭ, расположенной на острове Зукар. В результате удачных атак фрегат класса «Аль-Мадина» ВМС Саудовской Аравии получил серьёзнейшие повреждения, которые надолго вывели его из строя, а союзники арабского королевства потеряли несколько единиц военной техники и около 20 человек. Однако на достигнутых успехах йеменцы решили не останавливаться и замахнулись на столицу агрессора — девятимиллионный город Эр-Рияд.

Вчера, пятого февраля, по сообщению Министерства обороны Йемена, с территории, находящейся под контролем хуситов, была запущена баллистическая ракета увеличенной дальности. Преодолев более 1 200 километров и все системы ПВО противника, она поразила военную базу саудовцев Мазахемия, располагающуюся в непосредственной близости от Эр-Рияда.

Приблизительная траектория полёта йеменской ракеты, поразившей окрестности Эр-Рияда. Источник фото: twitter.com/yemenfightsback

Информация о потерях среди контингента базы пока что не поступила, но судя по сообщениям в социальных сетях, сила взрыва ракеты напомнила жителям Эр-Рияда небольшое землетрясение. Тип боеприпаса, который была запущен по Саудовской Аравии, пока тоже не оглашается, но некоторые источники сообщают, что столица арабского королевства была атакована одной из последних собственных разработок йеменцев — баллистической ракетой «Вулкан-1».

Как заявлялось ранее, «Вулкан», впервые представленный широкой общественности в прошлом году, является дальнейшей модификацией советской баллистической ракеты Р-17 «Скад». У йеменской разработки за счёт снижения массы боевой части серьёзно увеличена дальность поражения, которая превышает 1 000 километров. Что, в свою очередь, позволяет хуситам с лёгкостью атаковать цели, находящиеся в глубоком тылу противника. И потому технические возможности йеменских повстанцев «дотянуться» до Эр-Рияда после появления «Вулкана» не вызывают сомнений. Но почему же баллистической ракете удалось преодолеть все оборонительные системы королевства?

Баллистические ракеты «Вулкан-1» во время презентации в Йемене. Источник фото: youtube.com

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии — государства с одним из самых больших военных бюджетов в мире — как считалось ранее, надёжно прикрыт зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Пэтриот», закупленными у США. Именно эти дорогостоящие ЗРК некоторыми военными экспертами преподносятся в качестве самых совершенных в мире систем ПВО. Однако свою дуэль со «Скадами», на основе которых, напомним, и был разработан «Вулкан», они проиграли уже давно.

ЗРК «Пэтриот»

Во время войны в Персидском заливе «Пэтриоты», также закупленные израильтянами, прикрывали гражданские объекты страны. Но из сорока запущенных Ираком по Израилю ракет на территории, «прикрытой» американскими ЗРК, разорвались практически все их них. По сообщениям военных источников, «Пэтриотам» удалось перехватить всего не более 20 процентов запущенных Р-17. Однако даже в случае близкого подрыва американские противоракеты не уничтожали боеголовки «Скадов», а лишь незначительно отклоняли их от курса, чем и обусловлено столь частое попадание ракет в гражданские кварталы Израиля. Психологический эффект от разрывов Р-17, которого удалось добиться иракцам, привёл к тому, что количество израильтян, покончивших жизнь самоубийством, превысило фактические потери от попаданий самих «Скадов».

Развалины административного здания в Израиле после попадания «Скада» во время войны в Персидском заливе. Источник фото: flickr.com/people/69061470@N05

В этот раз американский противоракетный «зонтик» пропускает очередной удар. Удар, который вполне мог привести к серьёзнейшим потерям, если бы йеменская ракета отклонилась с траектории полёта и попала по жилым кварталам Эр-Рияда. Чего, впрочем, вполне стоило ожидать. «Пэтриоту», который не смог эффективно противостоять даже обычному «Скаду», само собой, не по зубам оказалась и его дальнейшая модификация, «Вулкан-1».

Теперь с появлением новой йеменской ракеты расположение военных объектов Саудовской Аравии даже глубоко в тылу отныне не является гарантом их безопасности. А потому шейхам арабского королевства вполне стоит ждать новых, внезапных атак по территории страны.

Запуск баллистической ракеты йеменскими повстанцами по территории Саудовской Аравии. Источник фото: youtube.com