Безработная женщина обворовала «Детский мир» в Абакане

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Также накануне на краже попалась ещё одна женщина. Она позарилась на джемпер.

Накануне днём посетительница отдела «Детский мир», который расположен в торговом центре на улице Крылова в Абакане, решила уйти, не заплатив. Женщина набрала вещей на 5 000 рублей. Сотрудники вневедомственной охраны отдела росгвардии по Хакасии задержали подозреваемую, ею оказалась безработная абаканска 1988 года рождения.

Ещё одна кража произошла в отделе женской одежды магазина на улице Некрасова в столице Хакасии. Жительница города угольщиков 1985 года рождения похитила джемпер стоимостью 1 600 рублей. Известно, что в октябре прошлого года женщина уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. Тогда ей было назначено наказание в виде 14 суток административного ареста.

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