170 кадров о любви к Родине

Карим Тугужеков и Алексей Бойченко, авторы новой кинокартины с национальным колоритом, оживили хакасские петроглифы, научили их разговаривать и выражать эмоции. Именно изображения тагарской и окуневской культур стали главными героями фильма по мотивам народной сказки «Буланый жеребёнок».

Пятнадцатиминутный фильм с элементами мультипликации начинается с того, что отец рассказывает своему сыну о наскальных рисунках, сделанных древними хакасами несколько веков назад. И эти изображения оживают. Жеребёнок пасётся со стадом на лугу, любопытство заводит его в тёмный лес. Сначала ему всё ново и интересно, а затем — страшно. Жеребёнок заблудился и не может найти дорогу домой. Его преследуют волки, но находятся и друзья, которые помогают отыскать путь обратно.

— Петроглифы пришлось стилизовать, потому что оригиналы, особенно в движении, смотрелись на экране несколько невнятно, — рассказывает Карим Тугужеков, который отвечал за сценарий и режиссуру. — Работа над спецэффектами была кропотливой, но Алексей Бойченко как опытный дизайнер, проработавший несколько лет на телевидении в Хакасии и в Сочи, справился с ней отлично. Главная его задача заключалась в том, чтобы поместить на заранее отснятые пейзажи мультипликационные петроглифы, соотнести их с ландшафтом, сделать более правдоподобным каждое движение мультяшек. Всего он обработал 170 кадров. Основные точки съёмки — граница Хакасии и Красноярского края и село Казановка. Именно там разгуливают наши анимационные персонажи, которые слились с реальностью не хуже, чем герои диснеевского «Кролика Роджера».

В процессе работы претерпел изменения и сюжет. Появились новые действующие лица (отца и сына сыграл семейный подряд Сагатаевых — Алексей и Айхан), часть эпизодов пришлось сократить. Старались выдержать законы драматургии и сделать фильм интересным и познавательным прежде всего для детей. Работали в категории 0+. Заинтересует фильм и взрослых, так как тема любви к Родине, тоски по отчему дому актуальна во все времена.

Саундтрек к фильму появился совершенно неожиданно. Алексей по радио услышал песню Руслана Ивакина. Её название совпадало с названием пятнадцатиминутного фильма, да и сам Руслан с удовольствием дал согласие на использование песни в киноленте.

Тизер (краткое содержание фильма) «Дороги домой» уже показали на закрытии Года кино в Хакасии, которое прошло в черногорском кинотеатре «Луначарский». Видеоролик также продемонстрировали на итоговом показе фильмов, снятых в рамках конкурса министерства культуры республики «Место действия — Хакасия». Картину предстоит перевести на два языка: хакасский и английский. Лента после официальной премьеры в феврале, скорее всего, отправится в путешествие по отечественным и зарубежным фестивалям короткометражного кино.

Останавливаться на «Дороге домой» авторы фильма не планируют. Карим готовится к вступительным экзаменам в магистратуру института кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Он пару недель был вольнослушателем в этом учебном заведении. Лекции, обсуждения фильмов, работа над сценариями настолько понравились молодому человеку, что он решил стать профессиональным сценаристом и пойти по стопам своего двоюродного прадедушки Александра Тугужекова — режиссёра драмтеатра, поставившего первую хакасскую оперу. Да и идей для творчества у Тугужекова-младшего предостаточно. Хакасский фольклор — неисчерпаемый источник для вдохновения.

— Чувствую, что можно много сделать в области национального кинематографа, — говорит он. — Готовясь к поступлению на сценарное дело и пересматривая классику отечественного и зарубежного кинематографа, понял важную вещь: можно снять хорошее кино даже с маленьким бюджетом, главное — подача, качественный сценарий и продуманные точки воздействия на зрителя. И если он искренне смеётся или плачет, значит, ты достиг успеха как сценарист и режиссёр.

Кстати

Фильм «Дорога домой» стал лауреатом республиканского конкурса «Место действия — Хакасия». Он снят на средства гранта министерства культуры Хакасии.

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