8 февраля команда «Саяны» разгромила на домашнем льду гостей из Иркутска

Иркутская «Байкал-Энергия» уступила абаканской ледовой дружине в рамках всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги со счётом 12:1.

События в этом матче развивались довольно стремительно. Это сейчас уже и не вызывает удивления, поскольку иркутяне пропустили 12 голов. Уже на 7-й минуте прорыв Александра Захваткина к воротам завершился более чем результативно. На 22-й свой 100-й мяч за абаканский клуб забил Максим Бовт, не давший пропасть даром розыгрышу углового. Так оно потихонечку и пошло: Матвей Азаренко сделал счёт 3:0 (25), Андрей Хлюпин – 4:0 (32), причём забитый мяч получился из разряда курьёзных. Андрей отдал как бы пас, а мяч волей судеб и по недосмотру игроков соперника и вратаря вкатился в ворота. Пятый гол и вовсе получился на загляденье – мастерски разобрался с голкипером гостей Евгений Ткачук (38). Не заставил себя долго ждать и Максим Бовт (42), и Александр Захваткин (51).

И всё же ложку дёгтя «Байкал-Энергия» успела забросить в бочку абаканского мёда. Иркутяне заработали угловой и… на 58-й минуте наша оборона дрогнула. Это довольно метко приложился к мячу Николай Иващенко. Ничего подобного гостям повторить больше не удалось, а вот наши ребята словно получили дополнительный стимул. Фёдор Розвезев, который проводил за «Саяны» 50-ю игру, забил 50-й мяч. И ведь как красиво всё сделал, оставив ни с чем все иркутские преграды на 65-й минуте. А вот на 84-й уже принимал поздравления Андрей Ануфриенко, с довольно приличного расстояния не давший пропасть впустую свободному удару. Концовка матча – вообще песня. Наши с таким усердием пошли в атаку, что останавливать их приходилось лишь ценой нарушений правил вблизи ворот. Как итог – два пенальти. Оба раза с 12-метровой отметки не промазал Максим Василенко (86, 89). Но и на этом не всё закончилось – на 90-й минуте выдал гол на-гора Дмитрий Сафуллин.

9 февраля в Абакане на стадионе «Саяны» пройдёт повторная встреча, а по сути – заключительная в нынешнем сезоне на домашнем льду. Перед началом игры состоится церемония проводов из большого спорта ветеранов команды «Саяны» Алексея Терентьева и Дмитрия Атапина. Начало в 19.00.

Группа 3 И В Н П М О

1. «Саяны» (Абакан) 21 19 1 1 134 – 44 58

2. «Енисей-2» (Красноярск) 21 14 2 5 146 – 60 44

3. «Восток» (Арсеньев) 21 12 1 8 108 – 108 37

4. «Кузбасс-2» (Кемерово) 20 10 2 8 103 – 95 32

5. «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск) 23 8 1 14 102 – 143 25

6. «Байкал-Энергия-2» (Иркутск) 21 6 2 13 80 – 129 20

7. «Сибсельмаш-2» (Новосибирск) 21 6 0 15 79 – 104 18

8. «Надежда» (Биробиджан) 22 5 1 16 79 – 148 16

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