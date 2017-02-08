8 февраля прошли очередные игры на призы клуба «Плетёный мяч»

Ну вот и близится к концу финальный турнир всероссийских соревнований по хоккею с мячом имени Анатолия Мельникова. Участникам соревнований на призы клуба «Плетёный мяч» осталось сыграть по одному матчу.

Чем запомнится предпоследний день турнира? Обилием голов – это точно. Возьмём игру между командами «Ерофей» (Хабаровск) и «Водник-2005» (Архангельск). Шесть забитых мячей. Причём четыре из них – заслуга хабаровских хоккеистов Павла Пономарёва (22, 38) и Максима Якушева (29, 35). У «Водника» картину игры кардинально пытались изменить Авдей Мыльников (20) и Александр Кисель (37), но их усилий хватило на два точных попадания. Итог – 4:2.

В другом матче сборная Нижегородской области старалась доставить неприятности в игре «Енисею-2005» (Красноярск). Но до победы этих самых стараний, к сожалению, не хватило – 1:2. На голы Антона Савлука (14, с угл.) и Вадима Уполовникова (30) нижегородцы ответили лишь точным ударом Руслана Сущёва (35).

Была интрига и перед матчем, где сошлись клюшка к клюшке «Юность-ИЦС» (Иркутск) и сборная ДЮСШ Абакана. Абаканцы могли потерять лидерство. А могли его и закрепить, конечно. К счастью, подопечным Игоря Лопухина хватило сил и мастерства не потерять завоёванные на турнире позиции. В ворота иркутян влетело четыре безответных мяча. Забивали Матфей Лышко (2), Данил Кашин (20, с пен.), Константин Ковалёнок (26) и Андрей Суворов (36). И это при том, что Виталий Дроздов ещё не забил пенальти. Безоговорочная победа. Завтра абаканцев ждёт более серьёзное испытание. В игре с красноярским «Енисеем-2005» решится судьба первого места.

Может укрепить свои позиции на третьем месте 9 февраля и «Родина-2005». 8-го числа кировчане сумели-таки сломить сопротивление команды «Кузбасс-2005». Две «пробоины» организовал кемеровчанам Рудольф Садаков. (14, с пен., 36). У «Кузбасса-2005» выправляли ситуацию в меру сил и возможностей все, но больше всех это удалось

Аркадию Волосевичу (31, с угл.).

РАСПИСАНИЕ ИГР

2 февраля

Сборная Нижегородской области — «Водник» (1:1)

«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)

ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)

«Родина» — «Ерофей» (1:1)

3 февраля

ДЮСШ — «Родина» (2:1)

«Водник» — «Кузбасс» (0:1)

«Енисей» — «Ерофей» (2:1)

«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)

4 февраля

«Родина» — «Юность-ИЦС» (1:2)

Сборная Нижегородской области — «Кузбасс» (1:0)

«Ерофей» — ДЮСШ (2:2)

«Водник» — «Енисей» (2:5)

5 февраля

«Кузбасс» — «Енисей» (0:3)

«Ерофей — «Юность-ИЦС» (1:0)

ДЮСШ — сборная Нижегородской области (2:0)

«Родина» — «Водник» (3:0)

7 февраля

«Юность-ИЦС» — «Кузбасс» (3:0)

«Енисей» — «Родина» (2:3)

«Водник» — ДЮСШ (2:3)

Сборная Нижегородской области — «Ерофей» (2:2)

8 февраля

«Ерофей» — «Водник» (4:2)

Сборная Нижегородской области — «Енисей» (1:2)

«Юность-ИЦС» — ДЮСШ (0:4)

«Кузбасс» — «Родина» (1:2)

9 февраля

«Родина» — сборная Нижегородской области

«Юность-ИЦС» — «Водник»

ДЮСШ — «Енисей»

«Кузбасс» — «Ерофей»

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