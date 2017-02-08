8 февраля прошли очередные игры на призы клуба «Плетёный мяч»

Ну вот и близится к концу финальный турнир всероссийских соревнований по хоккею с мячом имени Анатолия Мельникова. Участникам соревнований на призы клуба «Плетёный мяч» осталось сыграть по одному матчу.
Чем запомнится предпоследний день турнира? Обилием голов – это точно. Возьмём игру между командами «Ерофей» (Хабаровск) и «Водник-2005» (Архангельск). Шесть забитых мячей. Причём четыре из них – заслуга хабаровских хоккеистов Павла Пономарёва (22, 38) и Максима Якушева (29, 35). У «Водника» картину игры кардинально пытались изменить Авдей Мыльников (20) и Александр Кисель (37), но их усилий хватило на два точных попадания. Итог – 4:2.
В другом матче сборная Нижегородской области старалась доставить неприятности в игре «Енисею-2005» (Красноярск). Но до победы этих самых стараний, к сожалению, не хватило – 1:2. На голы Антона Савлука (14, с угл.) и Вадима Уполовникова (30) нижегородцы ответили лишь точным ударом Руслана Сущёва (35).
Была интрига и перед матчем, где сошлись клюшка к клюшке «Юность-ИЦС» (Иркутск) и сборная ДЮСШ Абакана. Абаканцы могли потерять лидерство. А могли его и закрепить, конечно. К счастью, подопечным Игоря Лопухина хватило сил и мастерства не потерять завоёванные на турнире позиции. В ворота иркутян влетело четыре безответных мяча. Забивали Матфей Лышко (2), Данил Кашин (20, с пен.), Константин Ковалёнок (26) и Андрей Суворов (36). И это при том, что Виталий Дроздов ещё не забил пенальти. Безоговорочная победа. Завтра абаканцев ждёт более серьёзное испытание. В игре с красноярским «Енисеем-2005» решится судьба первого места.
Может укрепить свои позиции на третьем месте 9 февраля и «Родина-2005». 8-го числа кировчане сумели-таки сломить сопротивление команды «Кузбасс-2005». Две «пробоины» организовал кемеровчанам Рудольф Садаков. (14, с пен., 36). У «Кузбасса-2005» выправляли ситуацию в меру сил и возможностей все, но больше всех это удалось
Аркадию Волосевичу (31, с угл.).
РАСПИСАНИЕ ИГР
2 февраля
Сборная Нижегородской области — «Водник» (1:1)
«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)
ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)
«Родина» — «Ерофей» (1:1)
3 февраля
ДЮСШ — «Родина» (2:1)
«Водник» — «Кузбасс» (0:1)
«Енисей» — «Ерофей» (2:1)
«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)
4 февраля
«Родина» — «Юность-ИЦС» (1:2)
Сборная Нижегородской области — «Кузбасс» (1:0)
«Ерофей» — ДЮСШ (2:2)
«Водник» — «Енисей» (2:5)
5 февраля
«Кузбасс» — «Енисей» (0:3)
«Ерофей — «Юность-ИЦС» (1:0)
ДЮСШ — сборная Нижегородской области (2:0)
«Родина» — «Водник» (3:0)
7 февраля
«Юность-ИЦС» — «Кузбасс» (3:0)
«Енисей» — «Родина» (2:3)
«Водник» — ДЮСШ (2:3)
Сборная Нижегородской области — «Ерофей» (2:2)
8 февраля
«Ерофей» — «Водник» (4:2)
Сборная Нижегородской области — «Енисей» (1:2)
«Юность-ИЦС» — ДЮСШ (0:4)
«Кузбасс» — «Родина» (1:2)
9 февраля
«Родина» — сборная Нижегородской области
«Юность-ИЦС» — «Водник»
ДЮСШ — «Енисей»
«Кузбасс» — «Ерофей»
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