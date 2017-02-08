Андреевский флаг. Фильм 1. Ударная группа во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов»

Весь процесс работы авианосной ударной группы во главе с флагманом ВМФ России авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».



Документалисты телеканала «Т24», входящего в группу «Цифровое телевидение», провели почти два месяца вместе с авианосной ударной группой, которая выполняла боевой поход в Средиземное море во главе с флагманом ВМФ России авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». В результате на основе эксклюзивного видеоматериала был создан документальный фильм «Андреевский флаг», состоящий из двух частей.



Зритель впервые сможет в нюансах увидеть весь процесс работы авианосной ударной группы - от взаимодействия кораблей до боевого применения их сил и средств. Воздушные съемки, которые использованы в фильме, позволяют детально отобразить боевую работу морской авиации в Средиземном море. В том числе новейшего истребителя МиГ-29К и разведывательно-ударного вертолета Ка-52 К «Катран».