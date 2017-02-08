Анонс «Закона и порядка»

В Ширинском районе сотрудники полиции задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком избиении своей матери. 54-летняя женщина скончалась от полученных травм в реанимации.

Как уточняют представители правоохранительных органов, сообщение о гибели пациентки поступило от медиков Коммунаровской участковой больницы вечером 17 января. У потерпевшей зафиксированы множественные переломы тазовых костей, рёбер, разрыв печени, ушиб сердца и закрытая травма груди. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть.

Позднее выяснилось, что семейный конфликт произошёл в жилом доме села Коммунар. 26-летний Евгений жил здесь вместе со своим отцом. Мать после смерти бабушки занимала квартиру по соседству — в том же подъезде, на одной лестничной площадке...

* * *

Гадкий «папик»

В Таштыпском районе перед судом предстанет 70-летний житель Томска. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов развратных действий в отношении малолетней.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии, жертвой педофила стала 13-летняя школьница, ранее проживавшая в Томске со своей матерью и отчимом по соседству с обвиняемым. Мать за ребёнком не следила, беспробудно пила и вела соответствующий образ жизни, и девочка по распоряжению главы местной администрации была изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр Томского района.

Впоследствии женщина была лишена родительских прав, а её дочь помещена в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени М.И. Никулишина. Но жизнь в казённом учреждении школьнице, по всей видимости, не понравилось, и она неоднократно совершала побеги...

Полностью материалы читайте в № 23 газеты «Хакасия»

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







