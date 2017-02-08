Апология предательства: в «Ельцин-центре» либералы чествовали бандеровцев





Рассадник идеологии предательства, Екатеринбургский «Ельцин-центр», после скандалов с воспеванием изменника Родины Андрея Власова и публичных лекций «о героизме солдат вермахта» , продолжает свою антироссийскую деятельность. На днях в этом заведении прошла презентация документального фильма Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение» об исправительно-трудовой колонии, где сидели многие бандеровцы и прочие укронацисты. Особый цинизм ситуации –в том что это происходит на фоне новых военных преступлений майданно-бандеровской Украинской власти.



Как сообщает портал «Военное обозрение» поводом для «дискуссии» стал документальный фильм Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение», где речь идет о мемориальном музее истории политических репрессий на примере отдельно взятого исправительно-трудового учреждения – «ИТК-36». То есть той самой колонии, через которую прошли до 25% от общего списочного состава представители бандеровских и прочих пронацистских банд, а также их пособников.



«И вот теперь, когда колонии уже не существует, появляются лица, заинтересованные в культивации идеи о якобы юридической «непорочности» тех, кто в своё время занимался фактически террористической деятельностью на той же Западной Украине.



Интересным фактом является то, что на презентации картины режиссёра Качкина присутствовал человек по имени Виктор Пестов. Нарядившийся в вышиванку Пестов, по замыслу организаторов действа в «Ельцин-центре», должен был символизировать то, что коллаборационисты всех мастей, включая «лесных братьев» и головорезов из ОУН-УПА, а также их пособники и будущие последователи, оказавшиеся в пермской колонии – вовсе не преступники, а всё те же «оболганные борцы за свободу», «политические заключённые». Посыл такой: сжигали сёла вместе со своими же бывшими односельчанами вовсе не они, а «переодетые сотрудники органов безопасности», чтобы, понимаешь, бросить тень на честнейших борцов за права человека...», — пишет «Военное обозрение».



Само собой, не обошлось дело и без западных НКО, которые как «боролись» с «русским монстром» во всех сферах нашей жизни, так и продолжают трудиться. «Важным моментом здесь является то, что показ картины в России проводится при поддержке фонда имени Роберта Боша (Bosch Stiftung) (ФРГ). Этот фонд, как сам о себе заявляет, поддерживает и реализует проекты «по либерализму и демократизации России, так как именно либерализм и демократия являются основами для безопасности в современном обществе». Вот так то... О том, к чему приводит этот махровый либерализм в самой Германии можно судить хотя бы по выражению беспомощности на лицах немецких правоохранителей, столкнувшихся с террористической угрозой в результате политики Берлина. Фонд Роберта Боша (и это указано на его сайте) «стремится развивать диалог между Германией и Россией» и «помогает молодому поколению россиян находить в себе лидерские черты».



Диалог – это замечательно, лидерство представителей талантливой молодёжи – тоже, но обеление бандеровских преступников здесь причём? Видимо, этот самый немецкий фонд не желает признаться перед гражданами России в главном – в попытке очередного разжигания конфликта на политической, национальной и иных почвах, избирая для спонсорской помощи именно те проекты, в которых сама история России показана как «непроглядная тьма репрессий и ярмо для народа», — продолжили рассказ в издании.



Однако на этом достижения данного НКО не заканчиваются. Оказывается для них действительно бандеровцы идейно близкий элемент. «Спонсор показа и картины — немецкий фонд Роберта Боша. Головной Фонд Карнеги, согласно информации с официального сайта, финансируется, в том числе НАТО, Госдепом США, Разведывательным управлением Министерства обороны США (РУМО), Управлением военно-морских исследований ВМС США, МИД Великобритании, Министерство международного развития Великобритании, МИД Германии, МИД Норвегии, Посольство Объединенных арабских эмиратов и др. Кроме того, фондами, известными тесной связью со специальными службами США (Фонд «Азия», Фонд Форда), «семейными» фондами американского капитала, известными связями с госведомствами («Открытое общество» Дж. Сороса, Фонд Генри Люса, Фонд Макартуров, Фонд Эндрю Меллона, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд Роберта Боша, Корпорация Карнеги и др.).



Сам фонд не раз светился на Украине, где участвовал в реализации программ связанных с продвижением идей "евроинтеграции" ("евроавтобус", "Европа в чемодане" и т.д.) в том числе и у нас в Севастополе, а так же программ связанных с культурно-образовательным обменом и воспитанием молодого поколения в духе европейских ценностей. Так же участвовал в исследованиях связанных с взаимодействием агрессивных футбольных фанатов на Украине», — сообщил на своей странице в соцсети ведущий канала Ньюс Фронт Сергей Веселовский.



Стоит отметить, что любовь к предателям и фашистам всех мастей у руководства Ельцин-центра появилась чуть не с его основания. Так, еще 12 августа прошлого года замдиректора "Ельцин-центра" по научной работе Никита Соколов предложил увековечить память . сторонников генерала Власова «Были же действительно реальные боевые группы, они не реабилитированы, хотя ничего не совершили, это власовцы – большая общественная проблема. Давайте мы, наконец, поднимем этот вопрос», – заявил он.



Правда после массовых возмущений и многотысячных петиций с требованием закрыть сам «Ельцин-центр» Соколов решил оставить этот вопрос на более подходящий момент. Хотя вектор ясен — русофобия и возвеличивание ублюдков всех мастей.



И самое жуткое, что все эти «кретивные мероприятия» от наших «партнеров» должны в обязательном порядке посещать школьники.







Что будет там дальше? А дальше, вероятно, мы увидим уже выставку и самого «креативного художника» Адольфа Гитлера. «Итак, Ельцин-центр засветился у нас в обеливании власовцев и бандеровцев. Остались фашисты, ждем выставку картин «невинного австрийского художника, доведенного до самубийства режимом Сталина», — подвел итог этому мероприятию активист «Народного фронта» Сергей Колясников. Остается понять, что еще нужно сделать сотрудникам этого «Центра», чтобы обратить на себя внимание властей и следственных органов.