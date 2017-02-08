Ах, как работал экскаваторщик!

31 января в Черногорске наградили два экипажа экскаваторов, занявших вторые места в производственном соревновании АО «СУЭК» по итогам 2016 года.

Ключи от автомобилей «Форд» получили машинист экскаватора разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Андрей Морозкин и машинист экскаватора разреза «Изыхский» Василий Антонов. Экипаж Komatsu PC-4000 № 44 разреза «Черногорский» во главе с бригадиром Виктором Ярошем в прошлом году отгрузил в самосвалы более 10,4 миллиона кубометров вскрышных пород. Среди экскаваторов с ёмкостью ковша 21 — 26 кубометров это самый высокий результат в компании. До целевого показателя недотянул никто, поэтому первое место не присуждалось. Автомобиль в бригаде решили отдать тому, у кого самая высокая выработка. Андрей Морозкин за год отгрузил 2 миллиона 605 кубометров горной массы. Он начал работать в угольной промышленности с 1994 года. Экскаватор, который принёс победу, бригада получила в августе 2015 года и смонтировала всего за месяц.

— Руководство правильно делает, что стимулирует рабочих. Когда работаем, помним о возможности получить машину, — сказал счастливый обладатель нового «Форда».

Все его коллеги по экипажу награждены премиями: Виктор Ярош, Роман Клименко, Владислав Еремеев, Константин Распопин, Александр Таркин, Евгений Бойков, Владимир Токарев, Андрей Козуб.

Также за второе место в производственном соревновании поощрён экипаж разреза «Изыхский». В категории шагающих экскаваторов с ёмкостью ковша 10 — 11 кубометров изыхские горняки совсем немного уступили бригаде из Назарова. За прошлый год экипаж экскаватора ЭШ-11/70 № 70 во главе с Владимиром Кожуховым на участке бестранспортной вскрыши переместил в отвалы более трёх миллионов кубометров пород. Решением бригады автомобиль «Форд» вручён Василию Антонову. Владимир Кожухов, Александр Борчиков, Сергей Плотников, Константин Ганенко получили денежные премии.

— Раз в жизни такой подарок бывает, — сказал Василий Антонов, открывая дверцу новенького «Форда». — Наш экскаватор — достойная машина, уже 25 лет трудится день и ночь. На нём приходится не только руками, но и головой работать.

Успехам «СУЭК-Хакасия» рад не только трудовой коллектив, но и власть Черногорска, у которой с компанией сложилось конструктивное взаимодействие.

— Это социально ответственная компания. С ней приятно работать, — сказал, поздравляя победителей, глава Черногорска Василий Белоногов. — Это рабочие места, помощь во всех делах города. Мы вместе с предприятием строим детские сады, ремонтируем школы, возводим объекты культурного назначения.

Компания СУЭК помогает городу и сберегает своих работников. Победителем производственного соревнования становится прежде всего тот, кто соблюдает правила промышленной безопасности и охраны труда.

— Нарушитель, каких бы производственных показателей он ни добился, никаких поощрений не получит, — рассказал генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — Соревнование проходит на предприятиях от Кузбасса до Владивостока. Оно помогает нам совершенствовать организацию производства на открытых горных работах, увеличивать объёмы экскавации горной массы. И определять возможность увеличения производительности основного горнотранспортного оборудования. Наши достижения являются результатом эффективного труда настоящих мастеров своего дела, а также соблюдения корпоративных ценностей СУЭК.

Машинисты экскаваторов Андрей Морозкин и Василий Антонов уехали с торжества на заслуженных своим трудом новеньких автомобилях.

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