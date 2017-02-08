Глава Хакасии найдёт своего тысячного подписчика в Instagram и сфотографируется с ним

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Об этом Виктор Зимин сообщил сегодня на своей странице в социальной сети. Другие пользователи огорчились, что не стали юбилейными подписчиками.

"У меня появился тысячный подписчик. В ближайшие дни свяжусь с ним, предложу сделать совместное фото", — написал руководитель региона на своей странице в Instagram.

Пост набрал две сотни лайков и с десяток комментариев от расстроенных пользователей. Поклонники Виктора Зимина сожалеют, что они не стали юбилейными подписчиками и не смогут сфотографироваться с первым лицом Хакасии.

oksana240570: "@v.m.zimin Как жаль что это не я. С удовольствием бы с вами сфотографировалась ))))"

elisavettaw: "Мне тоже хочется фото с Вами))) жаль я не 1000 подписчик((("

    *Авторский текст комментариев сохранён.

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