Голосование за закон об отрезвлении нации

08.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Голосование за закон об отрезвлении нации

У россиян, стремящихся обеспечить здоровое будущее своим детям, сейчас есть уникальная возможность объединить свои усилия для этого.

Многие хорошо помнят, как в феврале 2009 года на Первом телеканале центрального российского телевидения в течении двух недель показывали рекламные социальные ролики «Береги себя» Общественного Проекта «Общее Дело» с целью просвещения подростков о вреде алкоголя. Результатом стало сокращение продаж алкогольных напитков в России на двадцать процентов.

Обсуждение на Первом телеканале этих направленных на отрезвление нации роликов вдохновило большинство россиян поддержать их:



Ни для кого не секрет, что 90% всей алкогольной промышленности на территории РФ принадлежит зарубежным компаниям, которые делают главный упор в своей алкогольной войне против России на спаивание подростков с помощью слабоалкогольных напитков с целью уничтожения её будущего.

Голосование за закон об отрезвлении нации
Голосование за закон об отрезвлении нации

Поэтому алкогольная мафия приложила все силы, чтобы центральные российские СМИ перестали информировать россиян о вреде алкоголя.

Согласно законодательству и указанию Президента РФ, любая общественная инициатива, набравшая сто тысяч голосов за короткое время, передаётся депутатам Госдумы для разработки законопроектов, а принятия законов на этой основе.

Портал Российских общественных инициатив https://www.roi.ru предоставляет возможность совершеннолетним гражданам Российской Федерации влиять на принятие или отмену законов.

Полгода назад мы делали анонс этой акции с просьбой зарегистрироваться для этого на сайте РОИ и сейчас обращаемся к вам с предложением поддержать эту инициативу, проголосовав за неё по ссылке.

В этой инициативе к властям россияне просят принять закон, предписывающий:

1. Распространять среди населения на государственном уровне через СМИ и печать, а также во всех медицинских и образовательных учреждениях страны научно-документальные фильмы, медицинские ролики, статьи, социальные ролики информирующие о реальном влиянии алкоголя на мозг, репродуктивную функцию, эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему человека и его прямую и/или косвенную взаимосвязь с возникновением опухолей, бесплодием и вырождением нации.

2. Организовать проведение еженедельных обязательных занятий среди детей, подростков и молодежи на всех уровнях социализации, формирующих трезвенническое мировоззрение, в котором нет места токсикантам.

3. Запретить стимулирование и спонсорство любых алкогольсодержащих изделий (в том числе фермерских) по аналогии с запретом стимулирования и спонсорства табака.

4. Запретить рекламу безалкогольных напитков производителей алкогольсодержащих изделий, если в названии безалкогольного напитка фигурирует тоже название бренда или логотип, что и на алкогольсодержащих изделиях.

5. Запретить демонстрацию любых фильмов и передач, содержащих косвенную рекламу алкоголя с 06:00 до 21:00.



Пожалуйста, передайте эту информацию шире как это только возможно другим, помогите им зарегистрироваться и вдохновите их передать эту информацию дальше.

Для торжества зла необходимо лишь только бездействие добрых людей.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Если не мы – то кто же?


На момент публикации статьи:

За инициативу подано: 1 274 голоса
Против инициативы подано: 175 голосов

Голосование за закон об отрезвлении нации
 

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