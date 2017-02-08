Как получить с авиакомпании компенсацию за отмену или задержку рейса? Простые советы

Более 315 тысяч пассажиров из России и стран СНГ считаются пострадавшими из-за задержанных и отмененных международных рейсов, свидетельствуют данные международного сервиса AirHelp. Объем долга перевозчиков перед пассажирами эксперты оценивают в 132,5 млн евро.

Несмотря на требования законодательства, авиаперевозчики не всегда торопятся возмещать пассажирам неустойку за невыполнение взятых на себя обязательств. Какие компенсации положены путешественникам, не попавшим вовремя на свой самолет, рассказывает портал DOLGI.RU.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, договор между пассажиром и авиакомпанией подразумевает, что последняя обязана перевезти своего клиента в пункт назначения. Заключение этого договора удостоверяется билетом, который оплачивает пассажир. В билете указывается срок, когда перевозчик должен доставить своего клиента. Если авиакомпания взятые на себя обязательства не выполняет, она обязана возместить пассажиру неустойку.

За каждый лишний час ожидания в аэропорту пассажиру полагается компенсация в размере 25 процентов от МРОТ для гражданско-правовых отношений, но не более 50% от тарифа. Сейчас это 25 рублей за каждый час ожидания, говорит директор AirHelp в Восточной Европе Евгений Лонский. В Европе суммы гораздо выше – за задержку или отмену рейса можно получить до 600 евро.

«Российские пассажиры не осведомлены о своих правах, либо не располагают опытом и временем добиваться компенсаций самостоятельно. По нашим данным, только 1% россиян воспользовался своими правами и запросил компенсацию за нарушения во время авиаперевозок», - рассказал Лонский DOLGI.RU.

Учитывая, что российское законодательство предполагает незначительные компенсации за задержанный/отмененный самолет, выгоднее выбивать долги с европейских авиакомпаний или с российских перевозчиков, осуществляющих (и, соответственно, задерживающих или отменяющих) рейс из стран Евросоюза, поскольку, находясь в ЕС, авиакомпании попадают под действие европейского законодательства, говорит эксперт.

Доказать нарушение срока подачи самолета очень просто – при задержке или отмене рейса на посадочный талон нужно поставить специальную отметку. Сделать это можно непосредственно в аэропорту вылета. Копию посадочного билета следует прикрепить к письменному заявлению с требованием о возмещении долга. Некоторые авиакомпании принимают заявки онлайн. Рассматриваются обращения, как правило, в среднем три месяца. Если ответа от перевозчика, нарушившего свои обязательства, не поступило, придется готовиться отстаивать свои права в суде.

Помимо возмещения убытков из-за задержки/отмены рейса пассажир вправе рассчитывать на компенсацию прямого ущерба. Это расходы, связанные с неприбытием самолета в срок: траты на мобильную связь, питание, гостиницу. Если вы хотите получить с перевозчика и этот долг, не забывайте сохранять чеки об оплате товаров и услуг во время ожидания следующего рейса.