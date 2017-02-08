«Красноречивый» Парубий запретил депутатам выступать на русском языке

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам от "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на русском языке. "Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке", - сказал он. В частности, спикер остановил выступление депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив о конституции, в которой украинский провозглашен государственным языком.

Действующий украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. В частности, ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Такую инициативу осуждают украинские эксперты и деятели культуры. Так, известный украинский писатель Сергей Жадан в интервью изданию "Новое время" выразил уверенность, что на Украине идет борьба против русского языка.

"У нас происходит борьба не за украинский язык, а против русского. Такая небольшая подмена понятий, а она меняет фактически все", - отметил он. По словам писателя, многие патриоты Украины, которые говорят на русском, оказываются в роли изгнанников.

Жадан также выразил мнение, что языковой вопрос - это козырная карта, которая достается каждый раз из кармана, когда власть не может ответить на социальные или экономические вызовы.

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения.

Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики".

Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.