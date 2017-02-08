Ляшко без виз: США отвесили радикалу смачный пендель, аннулировав 10-летнюю визу

Первый, что называется, пошел. Конкретнейший пендель США под руководством новой администрации отвесили знаменитому украинскому радикалу Олегу Ляшко. Вашингтон аннулировал совсем еще свежую визу, выданную ни много ни мало авторитетнейшему украинскому государственному деятелю предшественниками на излете своего срока.

Ляшко оказался в не очень удобном положении, которое лучше всего описывается фольклорным лексиконом, мало годным для печати. Теперь радикалу приходится изощрятся в пояснениях насколько-де ему эта десятилетняя виза вообще без надобности. В находчивости ему, надо заметить, не откажешь. Политик даже фактически пообещал, что его нога никогда не ступит на американскую землю. Впрочем, от Украины можно ожидать всего, в том числе, и Ляшко в качестве президента.

Ляшко рассказал в соцсети, что виза была свежайшей – ее выдали только накануне нового 2017 года, то есть он еще не успел ею воспользоваться. Также нардеп отметил, что такое распоряжение поступило непосредственно из столицы США.

«Только что аннулировали десятилетнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона», - пишет Ляшко.

Лидер Радикальной партии уверен, что отвращение к нему Вашингтона зиждется на недавних высказываниях нардепа относительно ядерного статуса Украины и нового Меморандума с МВФ.

«Я связываю это беспрецедентное решение с нашими требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу", - напыщенно пояснил Ляшко.

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь», - обещает Ляшко, резюмируя.

До этого, стало быть, до того как США не отобрали у Ляшко визу, он к "нашим людям" ездить не очень-то и собирался. Впрочем, неизвестно, что лучше - невыездной Ляшко или выездной. И желательно выездной навсегда. Потому что связи между ляшками и достойной жизнью для людей не существует никакой. Только противоположная по смыслу.