Моторола, Гиви и другие теракты: охота на комбатов – звенья одной цепи

Восьмого февраля в ДНР был убит командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви. В республиканском Минобороны произошедшее назвали терактом. Гиви был взорван в собственном кабинете в Донецке. На месте убийства работает следственная группа. По последним данным, командир "Сомали" был убит из реактивного пехотного огнемета "Шмель".

"Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса", — отметил представитель ополчения ДНР.

В связи с произошедшим власти ДНР приняли решение усилить меры безопасности. В Донецке был объявлен План-перехват. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и сообщать в органы безопасности в случае, если кто-то заметит подозрительных лиц. Убийц Михаила Толстых обещали найти и наказать "по законам военного времени".

"Нам известно, что это за люди. Мы их найдем", — рассказал "Интерфакс" представитель прокуратуры.

Между тем, в прокуратуре ДНР убийства Гиви и Моторолы считают звеньями одной цепи. В ведомстве уверены, что эти теракты направлены на дестабилизацию обстановки в регионе. В прокуратуре уверены, что убийствами комбатов стоят украинские спецслужбы, а непосредственными исполнителями являются диверсионные группировки силовиков.

Эту позицию разделяет и ополченец ДНР, публицист Павел Кухмиров, также известный как Шекспир. В комментарии газете "Взгляд" он напомнил, что за неделю на территории Донбасса произошли уже три теракта. Речь идет об убийстве главы управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, о взрыве в районе Мотеля вечером 2 февраля, оказавшийся терактом против гражданского населения, и об убийстве Гиви.

Кухмиров отмечает, что в данной ситуации вопросы нужно задавать не врагу, который "делал то, что должен", а тем, кто должен следить за безопасностью на территории республик Донбасса.

"Все эти трагические происшествия говорят только об одном: вражеские дивергруппы ходят по нашей территории фактически пешком", — отметил он.

По словам ополченца, никаких ответов на эти вопросы (по обеспечению безопасности – прим.ред.) службы контрразведки и безопасности не давали и после убийства Моторолы. Он также предположил, что "ответов" не будет и после убийства Гиви. Однако будут ли сделаны какие-либо выводы из произошедших событий — "покажет жизнь".

4 февраля 2017 года в ЛНР неизвестные взорвали начальника управления народной милиции Олега Анащенко. По оценкам ОБСЕ, в его автомобиль была подложена бомба в 4-5 килограммов тротила. Погиб не только Анащенко, но и еще один пассажир. Республиканские власти назвали случившееся терактом.

16 октября 2016 года был убит командир спецотряда "Спарта" Арсен Павлов, известный как Моторола. Он был взорван в лифте собственного дома. Ответственность за убийство Моторолы взяли на себя лидеры украинских националистов. В ходе расследования в ДНР были задержаны шесть членов украинской националистической группировки Misanthropic Division (запрещена в РФ). Их подозревают в убийстве Арсена Павлова (позывной Моторола).

Сайт "Комсомольская правда" опубликовал воспоминания своего корреспондента Александра Гамова о двух легендах ДНР — о Гиви и Мотороле. И публикует фото, на котором они вместе и еще живы.

В конце января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Международные организации, включая ООН, призвали Киев и республики Донбасса к прекращению насилия. По некоторым данным, Киев заранее спланировал обострение конфликта. По данным источника РИА Новости к линии соприкосновения заранее были переброшены свежие силы украинской армии, а также эшелоны с боеприпасами.