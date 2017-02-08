На щедрый стол

В 2017 году в Хакасии будет продолжена поддержка начинающих и семейных фермеров.

Кроме того, в текущем году стартует новая программа по поддержке потребкооперации. Она предусматривает грантовую помощь производителям, у которых 70 процентов оборота составляет производство именно сельскохозяйственной продукции (в том числе рыборазведение, а также сбор и переработка дикоросов).

— Потребкооперация даёт сельчанам работу и доход, а городским жителям — дешёвые, экологичные и качественные продукты, — отметил Виктор Зимин.

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