На щедрый стол

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В 2017 году в Хакасии будет продолжена поддержка начинающих и семейных фермеров.

Кроме того, в текущем году стартует новая программа по поддержке потребкооперации. Она предусматривает грантовую помощь производителям, у которых 70 процентов оборота составляет производство именно сельскохозяйственной продукции (в том числе рыборазведение, а также сбор и переработка дикоросов).
— Потребкооперация даёт сельчанам работу и доход, а городским жителям — дешёвые, экологичные и качественные продукты, — отметил Виктор Зимин.

 

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