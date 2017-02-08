Некий «Дом Романовых» пытается начать влиять на российскую жизнь

Директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов назвал исторически недостоверным и во многом кощунственным еще не вышедший в прокат фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"На наш взгляд, этот фильм не является высокохудожественным произведением, исторически неправдоподобен и в большой части кощунственен. Возможно, на такую реакцию и рассчитывали создатели фильма. Этот фильм получит соответствующую оценку зрителей, никакой славной судьбы у него не будет, и он будет забыт очень быстро", - сказал Закатов в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что "запрещать такие фильмы нет смысла, поскольку это создаст им лишнюю рекламу и привлечет дополнительное внимание".

По мнению Закатова, кадров из трейлера и других показанных фрагментов фильма достаточно, чтобы говорить о его исторической неточности.

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Организация "Христианское государство - Святая Русь" уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

Ситуацию с угрозами, поступающими от православной организации, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "Христианское государство - Святая Русь" не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, "речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов". Песков подчеркнул, что подобные действия "абсолютно недопустимы".