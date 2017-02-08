Николай Азаров представил в Москве свою книгу «Уроки Майдана»

Чем обернулись для Украины три года после государственного переворота, почему он вообще стал возможен, и как шаг за шагом новая власть ломала жизни людей. Книгу «Уроки Майдана» представили в Москве. Автор Глава Комитета спасения Украины - Николай Азаров, бывший премьер страны - изложил факты и проанализировал ситуацию.

Настоящей катастрофой, по его мнению, стала война развязанная Киевом на юго-востоке. Она унесла тысячи жизней, и снаряды продолжают сыпаться на Донбасс даже сейчас.

В книге также много внимания уделено экономике. Четырехкратное падение курса гривны, штормовой рост цен и тарифов, остановка производств. Украина, отмечает Азаров, в короткий срок стала беднейшей страной Европы.

«К власти американцы привели антиукраинское, антинародное - ну, правительством у меня язык не поворачивается назвать - вот то сборище, когда я смотрю на зал заседания кабинета министров, в котором почти 10 лет своей жизни провел, смотрю на эти лица, то у меня отвращение. Кто мне может объяснить, почему надо тариф на газ поднять в 11 раз? Какие экономические соображения лежат в этой основе? Никто. Каждый почти месяц поднимаются тарифы, цены и так далее, и так далее», - сказал Николай Азаров.