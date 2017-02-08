Новый помощник

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала на своем Youtube-канале видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2017 года.

В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников. Своими советами делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах. «Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ», — отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Выпускники, принимавшие участие в съёмках и имевшие возможность непосредственно пообщаться с разработчиками заданий ЕГЭ, оценили полезность такого опыта. «Для меня, решившей связать свою жизнь с химией, встреча с разработчиком КИМ ЕГЭ оказалась очень своевременной и полезной, ведь совсем скоро мне предстоит важное, можно сказать, судьбоносное испытание — экзамен по химии! Изменения в ЕГЭ по химии, правильное оформление развёрнутых ответов на задания повышенного уровня — вот те вопросы, по которым я получила бесценную, на мой взгляд, информацию из первых уст», — рассказала выпускница Влада Зикеева. «Особенно полезно для подготовки к экзамену прослушать анализ ошибок. Сделала вывод: надо приучать себя к самоконтролю, к логическому мышлению, анализу содержания задач, чтобы не было абсурдных ответов», — поделилась впечатлениями Полина Никитина, участвовавшая в съёмках видеолекции о ЕГЭ по физике.

Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ вышли в течение января 2017 года. С материалами также можно ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ: www.ege.edu.ru.

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