Опасные «птенчики» и «динозавры»: лучшие боевые катера ВМФ РФ

Поразившие весь мир удары по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря ракетами «Калибр» были нанесены с малых ракетных кораблей ВМФ России. Возможности нового оружия, которое не требует больших носителей типа крейсеров, вызывают у военных специалистов все больше интереса к «москитному флоту» - маломерным морским кораблям и судам различного предназначения. Еженедельник «Звезда» изучил, какие боевые катера поступают на вооружение ВМФ России сегодня.

Веселые смертники

Зубоскалить над Брежневым я перестал, когда увидел кадры кинохроники 1970-х. На борту прогулочного катера, идущего из Геленджика в Новороссийск, сидел пожилой человек - тогда правитель полумира - и плакал. Тем же маршрутом он шел на маленьком суденышке на Малую землю в 1943-м. Полковники в атаки не бегают, но для смерти звезды на погонах - не указ. В Цемесской бухте десантный катер ночью напоролся на плавучую мину. Замполита Брежнева взрывом выбросило за борт, и его, контуженного, чудом заметили и подобрали из воды матросы катера...

На флоте их называли морскими кавалеристами или веселыми смертниками. На торпедных Г-5 и Д-3, на «мошках» (малых охотниках МО-4) они совершали безумные по отчаянной отваге атаки на немецкие корабли, высаживали десанты, боролись с минами. Крейсеры и линкоры большей частью берегли от налетов вражеской авиации и атак подлодок, и основную боевую нагрузку в годы Великой Отечественной войны нес - и вынес! - именно советский «москитный флот»: торпедные и бронекатера, сторожевики и дымзавесчики, катера-тральщики и катера ПВО.

Опасный «птенчик»

Перечисляя задачи военного ведомства России в 2017 году по наращиванию боевых возможностей Вооруженных сил, министр обороны Сергей Шойгу в числе приоритетных назвал и введение в боевой состав ВМФ восьми надводных кораблей и девяти боевых катеров. Сейчас от слов к делу наши военные переходят очень быстро, и подъем военно-морского флага России на двух новейших противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» прошел на Северном флоте уже в январе 2017-го.

Церемония в Гаджиеве, главной базе подводных сил Северного флота, прошла под началом контр-адмирала Владимира Гришечкина, который по доброй морской традиции пожелал экипажам семь футов под килем и отметил высокую эффективность новой техники для обеспечения охраны и обороны пунктов базирования и военных объектов флота, в том числе от возможных террористических угроз.

Построенные на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске катера способны выполнять боевые задачи при пятибалльном шторме. Экипаж - 8 моряков, скорость хода - свыше 20 узлов. Шустрый «Грачонок» хорошо вооружен. Больно «клюнуть» противника он может очередями пулемета калибра 14,5 мм. От атаки диверсантов из-под воды катер защищен автоматическим 10-ствольным гранатометом калибра 55 мм, который «глушит» боевых пловцов на глубине до 40 м и в радиусе до 16 м от своих бортов. В бою гранатомет работает совместно с гидроакустической станцией типа «Анапа», обеспечивающей автоматическое и постоянное наведение оружия в точку стрельбы.

Защиту от воздушных атак обеспечивают четыре переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла». Катер оборудован современными радиоэлектронными и радиотехническими средствами, среди которых гидроакустический комплекс «Кальмар» и навигационная РЛС МР-231 «Пал».

На декабрь 2016 года в составе ВМФ России было 12 таких катеров. В этом году «грачиная стая» уже начала пополняться новыми «птенцами».

В 2016 году серийные поставки транспортно-десантных и штурмовых катеров для морской пехоты и спецназа ВМФ России начал концерн «Калашников». Судостроительное подразделение известнейшей оружейной фирмы разработало и выпустило сразу единую боевую группу катеров. В ее составе - новейшие транспортно-десантный катер БК-16 и штурмовой катер БК-10. «Они успешно прошли испытания и были приняты на вооружение, - сказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко. - По своим техническим характеристикам и оснащению наши катера не уступают зарубежным аналогам, но при этом значительно выигрывают по цене».

На «Дне инноваций Минобороны» о боевых возможностях этих катеров еженедельнику «Звезда» рассказывал замгендиректора входящих в состав концерна «Калашников» «Рыбинских верфей» Сергей Антонов:

- Эти скоростные суда предназначены для решения боевых задач в прибрежной зоне. Экипаж БК-10 из двух человек доставит к месту высадки 10 десантников. Осадка у 8-тонного катера всего 66 сантиметров. Фактически он способен «запрыгнуть» на берег, при этом поливая врага огнем из двух пулеметов (естественно, Калашникова) калибра 7,62 мм.

Транспортно-десантный катер БК-16 вооружен еще более внушительным арсеналом - четырьмя 7,62-мм пулеметами, пулеметом калибра 12,7 мм и 40-мм гранатометом. Но и это еще не все: катер может нести на борту до четырех морских мин или пусковые установки управляемых ракет «Корнет». При водоизмещении в 20 тонн БК-16 способен перевозить до 24 десантников. Экипаж катера тоже всего два человека.

- Техническая возможность развиватьодинаковую скорость в 40 узлов и гарантированная дальность плавания до 400 миль позволяют катерам скоординированно работать на выполнение единой боевой задачи, - рассказал Сергей Антонов. - Действуя в составе группы, катера обеспечат скоростную доставку десантно-штурмовой группы на берег и огневую поддержку ее действий.

Ультрасовременные «динозавры»

По сообщениям в открытой печати, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе от угрозы с моря сейчас оберегает пара «динозавров». Они невероятно быстры и очень опасны для любого противника. Быстроходные патрульные катера проекта «Раптор» по заданию ВМФ России спроектированы и построены специалистами ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Предназначены эти высокоманевренные «хищники» для патрулирования акваторий, высадки десантов, выполнения поисково-спасательных работ. У скоростных (48 узлов - почти 90 километров в час!) «Рапторов» превосходные мореходные качества: они в состоянии с высокой скоростью двигаться на любых курсовых углах даже при волнении на море до пяти баллов. При необходимости каждый такой катер может перевезти 20 морских пехотинцев с вооружением и снаряжением.

«Раптор» вооружен универсальным дистанционно управляемым боевым модулем «Управа-КОРД» калибра 14,5 мм. Дальность обнаружения целей - 3000 м, прицельная дальность стрельбы - 2000 м. В систему боевого дистанционного модуля встроен уникальный гироскоп, который стабилизирует прицеливание, когда начинает возрастать волнение на море. Дополнительным вооружением для ближнего боя с плавсредствами противника являются установленные на вертлюжных установках два пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм.

Одно слово - «хищник»! До конца 2018 года судостроители «Пеллы» должны поставить для ВМФ России еще более десятка патрульных катеров проекта 03160.

«Москитный флот» против «бесчеловечных» дронов

Чем больше корабль, тем более он уязвим для врага, невзирая на все самые современные технические защитные прибамбасы. Некоторые российские и западные военные аналитики предрекают, что последние крейсеры уйдут в историю уже к 2040 году, как прежде ушли многопушечные парусные бриги и закованные в броню дредноуты.

Новое оружие дает новые возможности, и, например, американцы сегодня больше опасаются китайского «москитного флота», чем надводных и подводных кораблей Поднебесной. Адмиралы США считают, что эта мелюзга способна перекрыть пути из Индийского в Тихий океан - вдоль побережья и между островами - даже их мощнейшим авианосным группам. А в условиях, когда наряду с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) активно разрабатываются и морские боевые дроны, роль маломерных кораблей и судов должна возрасти еще больше. Кстати, если воздушные БЛА сейчас у всех на слуху, то о морских беспилотниках во всех промышленно развитых странах распространяются не очень-то много. К чему бы это?

Как хорошо известно, танки клопов не давят. Также маловероятно, что за глайдерами и прочими безэкипажными дронами будут гоняться эсминцы и фрегаты. А «москиты» - смогут. Возможно, скоро главной задачей морской кавалерии станет именно борьба с «бесчеловечными» морскими «гадами».

Автор: Александр Хохлов

Фото: Минобороны России/Концерн «Калашников»