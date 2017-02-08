Памяти фронтовика

8 февраля ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, видный общественный деятель республики Иннокентий Шушеначев. Соболезнования его родным и близким от имени правительства РХ и от себя лично выразил глава Хакасии Виктор Зимин.

«Ушёл не просто человек. Ушёл ветеран, защитник нашей Родины, один из тех настоящих солдат, которые отстояли светлое небо над нашими головами и спокойную мирную жизнь.

Это был удивительный человек, который, родившись в многодетной крестьянской семье, за свою жизнь сумел добиться огромных успехов в самых разных областях деятельности. Поистине бесценными были опыт и мудрость Иннокентия Васильевича в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Его активная жизненная позиция, отстаивание интересов жителей республики, желание быть полезным навсегда останутся в сердцах многих жителей Хакасии.

Сегодня вместе с родными и близкими мы скорбим по Иннокентию Васильевичу Шушеначеву. Светлая ему память».

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