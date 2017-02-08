Парубий и бандиты, деблокирующие блокираторов

Буквально разрываюсь на части: с одной стороны, спикер Парубий уже третий час ищет большинство в Раде, с другой – бандиты и мародеры, прикинувшись правоохранителями, цинично деблокируют блокираторов.

Темы просто бомбовые. Они бы точно взорвали Интернет, если бы всем не было по…

И еще Кличко выступил с обращением. Говорит, зима наступает, белые ходоки уже близко, надо Нацгвардию мобилизовать.

Начну, наверное, с открытия сессии.

Спели гимн, все как положено. Говорят, что Андрей почти месяц каждый день занимался с психиатром, он же логопед, а также глава личного секретариата. Все хотел выучить букву «эр». Понимаете, какая засада… В «парламенте воюющей страны» очень много надо говорить про «агРессию России». А у него «эр» выходит то слишком мягонько, ближе к «гэ», то вообще проглатывается. Вот он, бедняга, и тРенировался. Даже «гычал», чтобы поставить произношение. Естественно, люди, посвященные в тему, с нетерпением ждали бенефиса спикера.

Но тут, пропало парламентское большинство. Бублик из «БПП» (Блок Петра Порошенко) оказался ... и написал заявление. Если копнуть глубже и понюхать, то окажется, что дело даже не в Бублике. Все сложно, запутанно и релятивно. Напоминает ситуацию с гребаным котом Шредингера. Посадили, значит, кошака в ящик и затеяли полураспад ядер. С одной стороны, он, вероятно, жив, с другой – совсем наоборот. Вот так же с этим большинством. Никто не может доказать, что его нет, хотя количество оппозиционеров превышает количество «большевиков». Но кого это эээ… волнует?

Парубий попытался разобраться с квантовой механикой большинства с наскока. Поручил секретариату пригласить всех депутатов в зал, поскольку голосов не хватает даже утвердить элементарное – повестку дня. Вопросы все актуальные.

Во-первых, ввести запрет на применение русского языка во всех сферах непростой украинской жизни. Негоже во время «агРессии России» (от волнения спикер вообще перестал буквы выговаривать вместе со звуками) пользоваться языком зачинщика «гибридной войны». Этак до Кремля докатиться можно.

Во-вторых, целая группа народных избранников предложила срочно принять «Обращение к парламентам иностранных государств и международным организациям по решительному осуждению эскалации вооруженной агрессии России против Украины».

В-третьих, следует немедленно заслушать руководителей силовых структур по поводу бесчинств полиции, творимых под руководством «севастопольско-донецкого» генерала Аброськина. Потом еще принять закон об оккупированных территориях, согласно которому «Россия агрессивно оккупировала суверенные территории Украины, продемонстрировав свою звериную сущность».

Планы глобальные, на Парубие лежит большая геополитическая ответственность. Но даже экстренные меры, включая вызов депутатов из буфета и мест раздельного пользования, не помогли. Не хватает голосов за утверждение повестки дня. В результате спикер был унижен, и ему пришлось рассматривать вопросы «по умолчанию». Ну, которые завалялись с прошлых сессий. В частности, подошла очередь закона о внесении изменений в Конвенцию о защите животных. Причем не понятно каких. Вроде бы летучие мыши, но не факт. Опять-таки «криптоватники» активизировались, разрушили стабильную работу Рады, блокируют рассмотрение важнейших вопросов. А ведь такие надежды возлагались на «парламент воюющей страны»!

Даже «сотник» Парасюк, почуяв жареное, быстро прибыл в Киев, призвав своих сторонников по блокаде «торговли с оккупированными территориями» стоять до конца. Он опубликовал очень мужественный пост в «Фейсбуке»:

Не бойтесь применять оружие против выродков, которые носят форму полиции, закон на вашей стороне…

Воспользовавшись отсутствием «сотника», легенды Иловайска, полицейские распоясались и стали щемить блокировщиков, травить слезоточивым газом защитников Батькивщины, избивать журналистов ведущих украинских изданий «Народный трибунал» и «Сокол нации». Очень переживаю за коллег. Хорошо ли им вломили? Не обошли ли кого вниманием?

Из зоны сорванной блокады идут тревожные сигналы. Трижды раненный герой Донбасса не справляется с «титушками», сидящими в автобусах. У многих из них в руках «предметы, похожие на автоматы». Просто в голове не укладывается: у кого поднимется рука на ветеранов, которые всего лишь блокируют за лучшую долю? Генерал Аброськин получил пощечину от неизвестного с оселедцем и в камуфляже. Ну, как еще можно глубже унизить наших героев? Просто не знаю.

Вынужден констатировать, что Парубий не справляется с обязанностями спикера. Не сумел мобилизовать депутатов на войну с РФ, не выучил целый ряд необходимых для ведения сессии звуков и проявил халатную небрежность, потеряв парламентское большинство. Быстро встал и отправился искать! Люди на передовой из последних сил держатся, обыскивая поезда в поисках наркотиков! И хорошо еще, если пару пакетов травы найдут, чтобы скоротать холодный зимний вечер в неотапливаемой палатке. Бывает, сплошной порожняк идет. Нечеловеческие условия, постоянные угрозы ночного штурма, отсутствие туалетной бумаги и интереса общественности к происходящему.

Если спикер не справляется, то его следует заменить более достойной кандидатурой, которая сумеет повести за собой большинство. Как говорится, незаменимых людей нет. Не только у Парубия есть справка о задержках в умственном развитии. Много подходящих по морально-деловым качествам кандидатов.

Неработающий парламент в условиях агрессии России – это прямая угроза национальной безопасности. Кремлевские телеканалы получают такую необходимую им картинку из Украины. Дескать, в Раде собрались одни жЫвотные, которые даже на кнопки жать не хотят. Побратимы должны срочно блокировать зажравшихся кнопкодавов. Только так мы введем военное положение и победим.

И в заключение о Кличко.

Виталик справился со стихийным бедствием, поскольку вовремя дал команду на уборку снега. Команда прошла, и это всех согрело. Просто его реально много. Но! Киевская госадминистрация подготовила план реорганизации транспортных потоков, и уже в 2023 году большинство киевлян будут ездить на метро, а не на частных автомобилях. Логику улавливаете?

Дороги вообще не надо будет чистить, поскольку все уйдут под землю. Пешеход станет истинным хозяином Киева. А если ему еще и лопату в руки дать, то он сам себе дорогу проложит. Вот так.

Александр Зубченко