Плановые шаги в будущее

В нынешнем году, а также в ближайшие годы, развитие системы образования будет осуществляться на основе проектных методов управления. Что представляют собой эти проекты и какие цели преследуют, рассказала на совете развития РХ министр образования и науки Хакасии Галина САЛАТА.

На федеральном уровне утверждено пять приоритетных проектов на период до 2020 года. Безусловно, Хакасия примет самое активное участие в их реализации. Но в соответствии с каждым федеральным разработаны республиканские проекты — с учётом проблем и приоритетных направлений развития региона. Что представляют собой республиканские проекты?

«Современная образовательная среда для школьников»

Этот проект нацелен на выполнение поручения президента России по ликвидации в школах второй смены, а также капитальному ремонту школ, находящихся в аварийном и ветхом состоянии. Затрагивается ещё одна проблема — кадровая. Привлечение, адаптация молодых специалистов, повышение престижа профессии учителя выделяем как очень важную задачу.

Сегодня идёт активное обновление содержания образования, особым спросом у родителей и учеников пользуются школы с программами повышенного уровня, где можно получить профессиональную подготовку, определиться с будущей профессией и заниматься проектной деятельностью. Учитывать запросы людей на услуги образования мы просто обязаны. И для этого тоже надо создавать условия.

Проект об образовательной среде включает в себя три подпроекта. Подпроект «Современная инфраструктура образовательной организации» — это капитальный ремонт, реконструкция, строительство зданий школ. Финансирование будет осуществляться как из федерального бюджета (на эти цели заложено по 25 миллиардов рублей ежегодно), так и республиканского. Государственной программой «Развитие образования в Республике Хакасия на 2017 — 2020 годы» на эти цели предусмотрено 207 миллионов рублей. В минобрнауки России мы направили заявку для участия в конкурсном отборе на финансирование 2017 года. Перечень объектов будет утверждён в феврале — после выделения средств субъектам РФ и подписания соглашений по строительству.

Планируется обновление автобусного парка. Сегодня в республике разработана «дорожная карта» по замене техники, до 2020 года будет приобретено 38 школьных автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС, что значительно повысит безопасность перевозок. Планируется провести ремонты и оснащение спортивных залов школ, в минобрнауки России направлена заявка на предоставление субсидий на эти цели из федерального бюджета. В текущем году такие работы планируется провести в 11 школах республики.

Подпроект «От молодого специалиста к учителю-профессионалу» — это подготовка студентов по договорам целевого обучения на базе ХГУ имени Н.Ф. Катанова с доплатой к стипендии в две тысячи рублей с последующим трудоустройством в школе (ежегодно набирать не менее 20 выпускников школ). Такая форма закрытия вакансий апробирована на учителя хакасского языка и литературы, а с 2017-го в перечень направлений включены математика, физика, русский и английский языки.

С 2019 года предлагаем возобновить в сельской местности строительство жилья для молодых педагогов (ежегодно не менее десяти домов); также в рамках проекта будут поддержаны инициативы общественной ассоциации молодых педагогов, проведён комплекс методических мероприятий, в том числе ежегодная летняя «Школа молодого педагога». Год молодёжи мы открываем в феврале республиканским конкурсом профессионального мастерства «Молодой учитель», в котором примут участие педагоги со стажем до пяти лет. Уже заявилось рекордно большое число претендентов — 83.

В рамках подпроекта «Обновление содержания образования и технологий обучения» планируется создание сети модельных школ по разным направлениям. Профильные школы помогут ребятам осознанно выбрать будущую профессию, сегодня таких школ в республике 44. Наиболее востребован школьниками физико-математический профиль. Наша задача — обеспечить развитие и других профилей. Планируем в учебных мастерских техникумов и колледжей организацию профессиональных проб для самоопределения школьников.

Уже сейчас востребована модель школы как социокультурного центра села. Клубы «Семейное воспитание», «Здоровье», разновозрастные отряды волонтёров, школьные библиотечно-информационные центры помогут объединить интересы сельчан и возможности школы. Модель таких школ есть. Например, Устино-Копьёвская Орджоникидзевского района, Новомихайловская Алтайского. Опыт будет распространён и в другие территории.

Инклюзивная школа — это новое в образовании. В республике их уже 39. В них созданы условия для обучения здоровых детей и детей-инвалидов. Пандусы, подъёмники, центры психологической помощи — это обязательные элементы инклюзивных школ. Сеть таких учреждений будет только увеличиваться. Подготовлена заявка на участие в федеральном проекте «Доступная среда», в которую включены три детских сада, три школы и одно учреждение дополнительного образования.

Актуальна для нашей республики модель «Школа культурного наследия», где создаются условия для воспитания ребят, готовых взаимодействовать с людьми разных культур. Эта модель уже реализуется в национальной гимназии, в Казановской, Балыксинской школах Аскизского района. Планируем организовать творческие мастерские малочисленных народов, музеи культурного наследия и в других школах.

«Школы-лаборатории». Они будут оснащены не только стационарными, но и передвижными учебно-исследовательскими лабораториями для отдалённых сельских школ. Дети смогут учиться моделированию, а это — развитие инженерного и технического творчества. Такой школой уже является гимназия Абакана.

И главный вывод: представленные сегодня модели школ обеспечат каждого ребёнка равными шансами на жизненный успех.

«Электронное образование Республики Хакасия»

Современные учитель и ученик живут в мире электронной культуры. Поэтому предоставление услуг в электронном виде — одна из составляющих качественного образования. Второй год школьники обучаются дистанционно с использованием мобильной электронной школы. Благодаря этому дети из отдалённых сёл могут дополнительно готовиться к экзаменам и олимпиадам, заниматься по предмету. В республике создан единый портал «Электронное образование», совсем недавно произошла его интеграция с Единым порталом государственных услуг. Сегодня родители, не выходя из дома, могут узнать оценки ребёнка через электронный дневник и электронный журнал, записать его в школу или детский сад.



(Окончание в номере за 16 февраля)

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