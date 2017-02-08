Помогли

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Выражаем искреннюю благодарность работникам Усть-Абаканской скорой помощи и Абаканского пансионата ветеранов за оказанную помощь в транспортировке в республиканскую больницу Любови Яковлевны Гурской.

Она — инвалид-колясочник, в такси её поместить невозможно. Поэтому мы и обратились за содействием в эти организации. На нашу просьбу сразу же откликнулись и выделили машину скорой помощи, на ней и доставили Любовь Яковлевну в больницу и обратно. Желаем работникам этих коллективов дальнейших успехов в заботе о людях.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 22 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,287