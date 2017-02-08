Выражаем искреннюю благодарность работникам Усть-Абаканской скорой помощи и Абаканского пансионата ветеранов за оказанную помощь в транспортировке в республиканскую больницу Любови Яковлевны Гурской.

Она — инвалид-колясочник, в такси её поместить невозможно. Поэтому мы и обратились за содействием в эти организации. На нашу просьбу сразу же откликнулись и выделили машину скорой помощи, на ней и доставили Любовь Яковлевну в больницу и обратно. Желаем работникам этих коллективов дальнейших успехов в заботе о людях.

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