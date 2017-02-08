Последний бой Порошенко в Донбассе: ставка больше, чем власть

Украина продолжает стягивать к линии фронта на Донбассе тяжелое вооружение и разворачивает полевые госпитали и штабы, что свидетельствует о готовящемся крупном наступлении. Вероятно, что нынешний штурм ВСУ может оказаться самым мощным за все годы противостояния на юго-востоке Украины – Киев пошел даже на полное оголение границы с Крымом, где держал в Херсонской области крупные воинские формирования, в том числе и националистические батальоны.

Провал этого наступления, а это неизбежность, будет означать полный крах политики президента Порошенко, окончательную потерю им влияния в стране (отставка) и, как следствие, развал Украины как государства.

Что же сподвигло Украину на нынешний решительный штурм непокорного Донбасса, где позиционные бои стали нормой в последние три года, а возможность политического диалога всегда меркла под вооруженным натиском? И именно в тот момент, когда мирные перспективы были максимально близки к реальным договоренностям. Да и мировые лидеры, в лице того же американского Трампа, немецкой Меркель и пр., практически в один голос заговорили о полном прекращении боевых действий на Донбассе.

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась в последних числах января 2017 года, когда украинские террористы нанесли массированные удары по городам ДНР и ЛНР из тяжелых артиллерийских систем. В последующие дни обстрелы только усиливались. ВСУ применяли РСЗО «Ураган» и «Град», а также тяжелые минометы, танки, САУ, БМП и другие виды запрещенного «Минском-2» вооружения.

Эскалация конфликта привела к многочисленным жертам, в том числе среди мирного населения Республики. Были повреждены сотни жилых домов и объектов инфраструктуры. Количество обстрелов зашкаливало за тысячу и даже при относительном затишье, каким можно было назвать 6 и 7 февраля, украинские военные умудрялись более 600 раз открывать огонь по территории ДНР.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в агломерации Донецка. Под огонь здесь попали села Яковлевка, Спартак, Жабичево и Крутая балка в Ясиноватском районе, зона бывшего аэропорта, Киевский и Петровский районы донецкой столицы. Сложная ситуация сложилась на юге, где ВСУ активно обстреливает Коминтерново, а в окрестностях Мариуполя, который находится под контролем Киева, концентрируются крупные вооруженные формирования и националистические батальоны, в том числе печально известных карательных «Донбасс» и «Азов».

Если проанализировать ситуацию в зоне конфликта, можно прийти к выводу, что украинские власти заранее спланировали наступление. Еще в начале января сюда были направлены шестнадцать эшелонов с боеприпасами, в том числе для тяжелых систем вооружений – реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм орудий. Снаряды не складировали, а сразу вывезли на боевые позиции – явно для скорого применения.

Планируют украинские военные здесь и откровенную провокацию – нанести артиллерийский удар по Мариуполю, а потом выдать этот обстрел за залпы из ДНР. И это не пропагандистская «утка», а спланированная акция, предназначенная для того, чтобы возложить вину за гибель мирных жителей на ополченцев и обвинить непризнанную республику в срыве минских договоренностей. Информацию об этой «акции» донецкие разведчики получили непосредственно из своих источников в штабе АТО.

Из видимых причин, которые побудили украинского президента пойти на очередное обострение на Донбассе, видится, как минимум, три позиции. Первая не нова и уже была апробирована им в последние годы – под разрывы снарядов Порошенко удобнее выклянчивать очередные денежные транши из Европы и США. Там, за бугром, недосуг разбираться, кто стал зачинщиком очередной артиллерийской перестрелки, а со слов Порошенко всегда выходило, что это очередная российская агрессия, ни больше ни меньше.

Раньше это срабатывало стопроцентно, а вот сейчас что-то пошло наперекосяк – на Западе откровенно заговорили, что сейчас речь идет исключительно о военной агрессии Киева. Частично прозрела даже лояльная миссия ОБСЕ, которой пришлось разглядеть прямо под носом украинские танки и артиллерийские системы в зоне разграничения.

Вторая причина, которая позвала Порошенко поднять войска в бессмысленную атаку – необходимость захватить Донецк и еще максимальное количество территорий Донбасса. И уже после такого сокрушительного успеха с готовностью сесть за стол мирных переговоров, когда от «мятежных территорий» уже практически ничего не останется. И последующее вооруженное сопротивление ополченцев и их попытки отбить утраченные позиции могут быть использованы уже против них самих.

Поэтому Киеву сейчас больше всего хочется вбиться клиньями на территории ДНР и ЛНР, как минимум взять в окружение Донецк, Горловку, Луганск и уже с этих позиций апеллировать к мировому сообществу об оказании миротворческой помощи. Не особо мудрено, не особо хитро, но этот план, при его воплощении, может поставить жирный крест на самом существовании народных республик Донбасса. Без крупных городов они не будут представлять особой значимости даже в плане дальнейшего самостоятельного развития.

Хотя бы видимость победы на Донбассе нужна Порошенко и для самосохранения во власти. Его рейтинги на сегодняшний день опустились ниже уровня городской канализации, тут не то что до выборов 2018 года дожить, а хотя бы полгода продержаться. Президента шпыняют на всех фронтах – и оппозиция, и даже вроде как соратники. Только ленивый депутат Рады не отпускает колкостей и критики в его адрес. Особую активность проявляет «железная коса» Юлия Тимошенко, готова сесть в кресло главы государства даже «сбитый летчик» Надежда Савченко, который вслух называет Порошенко «врагом нации».

Секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, который тоже не чужд президентских амбиций, сделал ставку в своих высказываниях именно на молниеносную победу на Донбассе. Похоже, что именно у него Порошенко перехватил идею силового варианта для укрепления пошатнувшегося авторитета и на остатках доверия со стороны армии эффектным взмахом руки послал ее в последний и решительный бой.

«Ситуация сложилась для киевской власти критическая, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Они, наскребли по сусекам, и испекли некое подобие колобка, который должен огнем и мечом прокатиться по территории Донбасса. И это уже практически все резервы, которые нашлись у ВСУ – склады советских времен не бездонны, а обещанное еще Обамой и Маккейном летальное оружие до Украины так и не доехало.

На одну мощную атаку этого хватит, но только на одну, потом желающим застрелиться от позора поражения придется искать хоть один патрончик. И вот здесь все козыри в вооруженном противостоянии на Донбассе перейдут в руки армии ДНР и ЛНР, которые будут в состоянии организовать пару-тройку крупных котлов и отвести линию противостояния на административные границы своих областей.

Не будем говорить, что нынешняя задача по защите своей земли в Донбассе для вооруженных сил Новороссии будет легкой. Все-таки им противостоит хорошо вооруженная и оснащенная армия, которая к тому же не гнушается использовать запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения, а в последнее время даже применяющая тактическое ракетное оружие «Точка-У».

Но наработанный опыт боевых действий донецких бригад до сих пор позволял успешно сдерживать натиск украинской армии, переходить в наступление, успешно маневрировать и наносить существенные потери силам противника. И даже начало нынешнего наступления ВСУ достаточно успешно сдерживали, даже не привлекая свои тяжелые вооружения. Мне кажется, что грядущая схватка, а она предполагает случиться в течении ближайшей недели, станет решающей и все расставит по своим местам».

ВСУ изготовились к бою, до времени «Ч» осталось не так много времени. Вероятность сигнала «Отбой» крайне низка, с учетом того, насколько высока ставка киевской власти в этом сражении. Американский президент Трамп, на которого многие уповают как на главного миротворца, прикрыл веки: «Я не знаю, что происходит на Украине», а значит выжидает развязки событий. Куда качнется военная фортуна, туда, похоже, повернет и американский флюгер.

Автор: Виктор Сокирко

Фото: Минобороны Украины/ Sergii Kharchenko/ Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress