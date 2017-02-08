Правда о ситуации в Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ

08.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Правда о ситуации в Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
 
Военный корреспондент Анастасия Михайловская о коррупции в руководстве ДНР, брошенных на произвол судьбы стариках, вдовах, сиротах и инвалидах войны. Российских гражданах в тюрьмах ДНР.

Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ

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