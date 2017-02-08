«Ростелеком» предоставит услугу Wi-Fi в отделениях Сбербанка в Сибирском федеральном округе

«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО для клиентов и сотрудников организации. По условиям контракта к сети интернет и организации услуги Wi-Fi будут подключены 782 офис банка по всей Сибири, кроме Забайкальского края. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.

Проект позволит улучшить доступность систем удаленного банковского обслуживания и обеспечит комфортные условия пребывания клиентов банка во время ожидания обслуживания. Бесплатным доступом в интернет смогут воспользоваться владельцы мобильных устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Авторизация в сети осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Организация публичного Wi-Fi доступа для клиентов и сотрудников Сбербанка – лишь часть нашего многолетнего сотрудничества. Мы уже оказываем услуги виртуальной частной сети, телефонии, обеспечиваем работу банкоматов, предоставляем в аренду оптические волокна, – прокомментировал Заместитель вице-президента – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Наш опыт и экспертиза дает возможность оперативно обеспечить бизнес-клиентов комплексными телеком-решениями. Компания обладает современной инфраструктурой, которая позволяет разрабатывать проекты для любого сегмента бизнеса на базе инновационных решений, в том числе технологии оптического доступа».

Кроме организации каналов связи и установки оборудования оператор предоставляет систему интеллектуальной авторизации в рамках требований постановления правительства об идентификации пользователей интернета.

Сбербанк России и «Ростелеком» являются стратегическими партнерами. Документ о сотрудничестве в 2012 году подписали руководители компаний. Соглашение предусматривает взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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