Руслан Хасбулатов: При правительстве Ельцина работало около 100 американских консультантов

При правительстве Ельцина работало около 100 американских консультантов, и наряду с прочим, они составляли перечень предприятий-банкротов, рассчитывая создать некое агентство, в ведении которого была бы большая часть промышленной базы России. Об этом рассказал в интервью «Эхо Москвы» Руслан Хасбулатов, возглавлявший в 91-93 годах Верховный Совет.

«85% всех предприятий Российской Федерации должны были быть банкротами. Потом я узнаю, что, оказывается, с помощью американских консультантов, а их там было у Ельцина чуть ли не 100 человек, был подготовлен проект указа Ельцина о том, что при президенте создается специальное агентство по предприятиям-банкротам, фактически вся экономика переходила таким образом в это агентство. И кто, вы думаете, планировался во главе этого агентства? Чубайс! Таким образом он бы становился выше президента и выше Верховного Совета, командуя всей экономикой. Мы бы, конечно, этого не допустили, но так оно было, так оно планировалось!» — заявляет Хасбулатов.

Хасбулатов также утверждает, что в начале 90-х можно было спасти от развала отдельные отрасли экономики.

«Когда Федорову, министру финансов, задали вопрос, почему он в 10 раз пытается сократить дотации сельскому хозяйству, вы знаете, что он сказал? Господа депутаты, наше сельское хозяйство никогда не было прибыльным и не будет, и нам не надо стремиться поддерживать его, мы будем продавать нефть и газ и будем закупать продукты питания за границей. Эта позиция была, и Федоров, как честный человек, это сказал, последующие министры этого не говорили, но вплоть до вступления ВТО вели эту линию. Поэтому сегодня нет в стране ни сельского хозяйства, ни животноводства», — говорит Хасбулатов.

Возможно было также и остановить войну в Чечне.

«Ни одной жертвы бы там не было. Эта проблема выеденного яйца не стоила. Кого бы поставили? Да любой нормальный человек работал бы нормально — в пределах закона. Не было сложной проблемы, если бы ее искусственно не создавали безответственные лица», — утверждает бывший глава ВС.

Сепаратизм Дудаева, по мнению Хасбулатова, не имел поддержки среди населения, а сам он был ставленником спецслужб. Сепаратистов можно было просто задушить экономическими санкциями, однако этому активно мешал Ельцин и его правительство. При этом Хасбулатов отмечает, что есть вещи, о которых он до сих пор не может говорить публично, и приводит лишь несколько примеров противодействия национальной политике ВС со стороны Кремля.

«Мы договорились с Ельциным решить проблему с Дудаевым. В это были посвящены очень важные люди из трех ведомств. Утром мне докладывает один из руководителей этой трехведомственной группы, большой генерал, что, мол, все идет по плану, я, говорит, иду докладывать президенту. Об этой группе знали только Ельцин и я, больше никто не знал. Вечером ко мне забегает адъютант и говорит, что этот человек просится ко мне на прием. Это был высокий, статный человек, смуглый, но он зашел бледным и сказал, что сегодня должен вылететь в какую-то страну военным атташе, а группа расформирована. Я звоню Ельцину с вопросом, что происходит:

«Да вот, туда-сюда, узнал Гайдар, начал шум», — так Ельцин не дал решить эту проблему», — рассказал Хасбулатов.

Поясняя, какими мерами можно было бы избежать конфликта, Хасбулатов говорит, что Верховный Совет принял решение о том, что пока не будут урегулированы отношения с Чечней, закрыть финансирование, однако средства в республику все равно поступали. По его словам, «центральным банкирам выкручивали руки то премьер, то зампремьера, а то и президент», требуя средства на зарплаты и социальное обеспечение республики. Несмотря на требования Верховного Совета, действовал и нефтепровод, по которому в Чечню поставлялась нефть на нефтепереработку, этим активно пользовался Дудаев.

Говоря о якобы сложившейся с развалом СССР системы двоевластия в стране, что, как полагают некоторые, привело к расстрелу Белого дома, Хасбулатов не отрицает, что законодательная власть действительно полностью взяла на себя функции правительства.

«Мы подобрали власть и начали работать, чтобы страна не распалась. О чем вы говорите, у кого было перетягивать? Не у кого было перетягивать. Когда канат перетягивают, есть противодействующие силы. Не было никакой силы, солома гнилая была. Ельцин ничего не понимал, только командовал, сверху вызывал: одним ухом слышал, в другое вылетало. Спросить его, о чем там шла речь — он ничего не понимал, кроме кадровых дел, здесь по старой партийной привычке он держал все в своих руках, а в экономике и других делах он и не хотел разбираться», — заявляет Хасбулатов.

Правительство Гайдара Хасбулатов характеризует следующим образом:

«Гайдаровцы очень большие лгуны. Таких лгунов, политических оппонентов, в разные политические моменты, как гайдаровцев, я никогда не встречал».

Подводя итоги своей деятельности на посту ВС, Хасбулатов заявляет, что политика Верховного Совета, обладавшего в то время достаточно широкими полномочиями, была направлена на построение «нормального капитализма».

«Подлинный реформатор, который строил нормальный капитализм в интересах людей — это был Верховный Совет. Если бы нам не мешали эти люди, которые пришли и назвали себя какими-то «камикадзе», но вдруг они становятся миллионерами, эти «камикадзе», никто из них при этом не выбрасывается из окна, как вы понимаете… Если бы они не мешали, у нас была бы совсем другая обстановка. Почему Путину пришлось разгребать эти «авгиевы конюшни», почему он и сейчас сталкивается с проблемами, потому что первоначальное развитие капитализма было задано неправильно, паразитарное направление, когда можно не своим трудом и способностями обогащаться, а за счет «прихватизации», за счет государственной собственности и это, к сожалению, теперь заложено на генетическом уровне вот в этих первых капиталистах», — говорит Руслан Хасбулатов.

Справка: Руслан Имранович Хасбулатов — российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН (1991), последний председатель Верховного Совета Российской Федерации. Родился в городе Грозный в 1942 году. В 1993 году возглавлял борьбу Верховного Совета против Президента РФ Бориса Ельцина, не признал Указа Президента № 1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами Президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве; освобожден по амнистии, принятой Государственной Думой в 1994 году.источник-1

PS-1: Кстати, США сами не скрывают того, что участвовали в разработке Конституции РФ. Например, на официальном сайте агентства США по международному развитию в разделе «Успехи и достижения» организация USAID с гордостью сообщает, чего она сумела добиться за годы своей работы на территории РФ.

На странице http://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/usaid-russia вы можете изучить подробнее все так называемые «достижения».

Перевод можно почитать на странице http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.usaid.gov%2Fnews-information%2Ffact-sheets%2Fusaid-russia&lang=en-ru&ui=ru

Среди прочих пунктов есть следующий:

«USAID-funded Rule of Law implementers helped draft the RUSSIAN CONSTITUTION, Part I of the Russian Civil Code, and the Russian Tax Code.»

В этом пункте говорится о том, что USAID участвовало в разработке Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ и Налогового Кодекса РФ. Так что, как видите, секретов никаких нет.

PS-2: В.В. Путин о Чубайсе:

«Там много всего «смешного». Вот, например, в окружении Анатолия Борисовича (Чубайса) в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые работники ЦРУ США. Но «смешнее» то, что по возвращению в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации, и не имели на это право, как действующие офицеры разведки.»

PS-3: Евгений Фёдоров, бывший председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству, действующий депутат Государственной думы, о том, как создавалась оккупационная система управления Российским государством после поражения 1991.

PS-4: Владимир Полeванов, бывший министр и вице-премьер в правительстве Ельцина, в интервью о процессах приватизации государственного имущества в 1990-ых годах. Полeванов подробно рассказал о том, как он работал в Кремле, и, как обнаружил, что всем там заправляют иностранные советники, присланные из США. Полeванов запретил пускать их в Кремль, за что и был уволен.