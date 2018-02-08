С 1 апреля социальные пенсии поднимутся на 500 рублей

С наступлением нового года многие пенсионеры стали интересоваться вопросом, когда и в каких объемах их пенсии будут проиндексированы. Ранее государство отчиталось о своей приверженности к исполнению взятых на себя ранее социальных обязательств.

В самое ближайшее время, а именно 1 апреля 2018 года, ряд пенсионеров получит прибавку к своим пенсиям. Речь в данном случае идет о тех гражданах, которые получают от государства социальные пенсии. Повышение будет произведено в рамках 4,1%. В денежном выражении прибавка достигнет 500 рублей. Впрочем, точно об этом показатели можно говорить в индивидуальном порядке, так как на него влияет много факторов.

После проведенной апрельской индексации пенсий, средний раз социальной пенсии в России составит 9170 рублей. Ранее эти пенсии повышались в минувшем году.

Необходимо напомнить, что право на получение социальной пенсии имеют следующие категории нетрудоспособных граждан: инвалиды 1, 2 и 3-й группы, а также инвалиды с детства.

На сегодняшний день можно констатировать, что материальное положение отечественных пенсионеров оставляет желать лучшего. Подавляющее большинство граждан, которые получают от государства поддержку в виде пенсионных выплат, сетуют на то, что инфляция зачастую съедает те прибавки, что осуществляются в течение года. Власти же твердят обратное, регулярно отчитываясь о повышении уровня жизни пенсионеров. Из-за этого возникают уже ставшие традиционными разногласия.

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