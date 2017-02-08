Шесть вещей, которые ребенок может получить только от отца





Бытует мнение, что детям мамы важнее и ближе, чем папы. Хотя психоаналитики, подарившие эту мысль простым смертным, уже давно сами от нее отказались, в народе идея по-прежнему сидит крепко. Причем настолько крепко, что мужская роль в рождении и воспитании ребенка сводится чуть ли не к одному зачатию. Если потом еще деньги будет в дом нести — вообще отлично. А в целом, какой тут от него прок?



Самое печальное, что зачастую так о себе думают сами мужчины. Особенно те, которые росли без отца или имели негативный пример перед глазами (а таких очень много). Безотцовщина очень неохотно идет в отцовство. Либо охотно, но сразу с кучей требований к себе («я буду другим!»), многие из которых лишние или переоцененные. И все это вместе — память о детстве, собственные требования, ощущение незначимости в процессе — взращивает в мужчине тревогу перед простым вопросом «а я смогу стать нормальным отцом»?



Худшее (или одно из), что вы можете сделать, — это зацепиться за популярную мысль, что, став родителем, непременно нужно начать больше зарабатывать, а значит больше работать и меньше находится в семье. Важно понимать, что вот этот экономический фактор, он может быть важен лично для вас, либо для ваших отношений с женой, но ребенку он совершенно безразличен. Это самые адаптивные существа, поэтому теоретически их можно растить на любой материальной базе. Конечно, всегда хочется дать больше, но просто спросите себя: вы бы променяли любимого родителя на шмотку? Думаю, нет. Так зачем собственному ребенку подсовывать шмотку вместо себя?



Вот несколько вещей, которые купить нельзя, но которые легко способен выдать любой среднестатистический мужчина. Замечу сразу, все это крайне ценные вещи.



1. Отцы не любят сюсюкать. Кто-то увидит в этом эмоциональную закрытость и сочтет минусом. Однако исследования показывают, что у младенцев, слышащих нормальную речь, лучше развиваются вербальные навыки, и звукоподражание проще переходит в использование полноценных слов.



2. Отцы всяким ласкам и поглаживаниям предпочитают активные игры, типа подбрасываний. И пусть мамы на это смотрят с тихим ужасом, ребенку это дает обилие зрительных, слуховых и тактильных ощущений, новый опыт движения и собственного пространственного расположения.



3. Отцы ориентированы на формирование навыка. Причем ориентированы настолько, что выражения «я мужчина» и «я умею» зачастую являются синонимичными. На детях это начинает сказываться достаточно рано, так как существо, способное только лежать, кричать и ходить под себя, среднему отцу непонятно и неинтересно. Поэтому ребенок, спалившийся на том, что уже может самостоятельно сидеть, немедленно отправляется в школу молодого бойца, где его муштруют на ходьбу, бег, метание, пинание и прочие необходимые для жизни компетенции.



Помимо трех полезных мужских функций, есть еще минимум столько же комплиментарных, т.е. дополняющих материнскую роль.



4. Отец помогает ребенку стать более независимым. Для этого даже делать особо ничего не надо, просто периодически быть рядом со своим чадом, поддерживая контакт. Через это малыш понимает, что есть не только мама с ее требованиями и ожиданиями, но и еще один большой человек с иным подходом (а где вы видели двух даже самых близких людей, смотрящих на все абсолютно одинаково?). Да и согласитесь, можно чувствовать себя куда свободнее с кем бы то ни было, зная, что зависишь от него не абсолютно, что есть другой, к которому можно обратиться, если первый вдруг не поможет.



5. Отец дает альтернативную модель поведения (как, впрочем, и любой другой значимый член семьи). Конечно, не очень хорошо, если папа с мамой противоречат друг другу. Но все же лучше иметь две противоположных точки зрения на выбор, чем не иметь выбора вообще. Опять же, исследования показывают, что дети, наблюдающие широкий диапазон поведенческих моделей и способов взаимодействия (тут хорошо бы, чтобы к папам-мамам прибавились братья-сестры и бабушки-дедушки) имеют более широкие перспективы социальной адаптации.



6. Отец способствует выработке ролевой модели. Многие мужчины думают, что их влияние ограничено сыном, а дочь — это уже в юрисдикции жены, там все от нее зависит. На самом деле нет. С сыном понятно — отец выступает эталоном, образцом для подражания, даже не так важно, позитивным («хочу быть, как он!») или негативным (то самое «я буду другим!»). С дочерью менее очевидно, но влияние не менее сильное. Не забывайте, что для нее вы — первый мужчина, которого она знает. Девочка будет использовать в общении с будущими кавалерами те поведенческие модели, которые вы одобрили и которые позволяли получать от вас желаемое. Кроме того, в отношениях с противоположным полом, как минимум поначалу, девочка будет чувствовать себя ровно так, как чувствовала себя с вами. Если дочь для вас — маленькая принцесса, то и от других она будет требовать соответствующего отношения, а если она «недомальчик» (хотел пацана, а получилось вон чё), то так и останется с ощущением половой неполноценности.



Помимо чисто мужских и отцовских, никто (кроме жены) не запретит вам брать на себя и некоторые материнские функции. Если думаете, что материнский инстинкт не заменишь, то зря вы это. Как метко заметил этнограф Лео Фробениус уже 100 лет назад, «инстинкты — суть изобретение беспомощности в ее столкновениях со смыслом действительности». Проще говоря, не можешь объяснить, почему дела обстоят так, а не иначе, придумай какой-нибудь инстинкт. А если еще проще, то даже само слово «инстинкт» в научных кругах стараются не использовать, чтобы не пришлось объяснять, что это такое.



Так что если вы способны финансово обеспечить себя и уделить внимание близким, тест на способность быть отцом можно считать пройденным. Может, не на отлично, но прямо скажем, дети все равно будут оценивать все по своим критериям, по которым даже самый выдающийся на сторонний взгляд родитель получит твердую двойку. Или наоборот. Только это уже другая история.