Сирия: под Пальмирой работает спецназ, снабжение Эль Баб прервано



Турецкие силы, временно отбившие вчера у ИГИЛ ключевой город Бзаа восточнее Эль-Баба, вновь потеряли его. Между тем, отряды ИГИЛ провели наступление на протурецких боевиков в населенном пункте Аль-Аме, цель которого – восстановить линию снабжения Эль-Баба, которая с воскресения находилась под постоянным огнем артиллерии сирийской армии.



На севере провинции Алеппо продолжаются единичные стрелковые и артиллерийские бои между протурецкими силами и так называемыми «Сирийскими демократическими силами», которых поддерживает США. Последние бои произошли возле населенных пунктов Шейх Исса, Айн Дакна, Телль Рифаат, Мраназ и Шавариджа. В боях с СДС между населенными пунктами Джибрин и Айн Дакна был уничтожен БТР протурецких боевиков.

По меньшей мере 6 единиц игиловской техники, оснащенной пулеметами, было уничтожено армией и Силами национальной обороны в боях возле Авиабазы Аль-Син. Сообщалось о том, что уничтожено порядка 34 игиловцев.

Бригада «Соколы пустыни» переброшена в район авиабазы Тияс, чтобы поддержать наступление сирийской армии на ИГИЛ в провинции Хомс. Бригада примет участие в армейской операции по освобождению газовых месторождений на севере от трассы Пальмира-Хомс и, предположительно, примет участие в наступлении на Пальмиру. Правительственные источники заявляют, что в ходе недавних боев в данном районе были уничтожены до 12 автомобилей со взрывчаткой.



Со стратегической точки зрения, правительственным силам необходимо вернуть Пальмиру в том случае, если они хотят провести наступление в направлении на Дейр-эз-Зор, где армия защищает местных жителей от атак игиловцев. В случае, если Россия и США сотрудничают в данном конфликте, американцами будет, скорее всего, одновременно проведена операция по окружению Ракки. Это нарастит военное давление на ИГИЛ и вынудит террористов сражаться на 2 фронта одновременно: в Ракке и в Дейр-эз-Зоре.

