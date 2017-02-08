Сложный баланс дохода и расхода

Юбилейная сессия Верховного Совета Хакасии, прошедшая 8 февраля, не отменила того факта, что кроме поздравлений по случаю 25-летия парламента народным избранникам нужно принимать решения во благо этого самого народа. А потому, сразу после завершения торжественных речей, депутаты приступили к рассмотрению рабочей повестки дня, в которой значилось 17 вопросов.

Для начала слуги народа определились с руководителем секретариата парламента. Некогда секретариат Верховного Совета возглавлял депутат Владимир Нырцев, но после избрания его председателем комитета по экологии и природопользованию пришла пора решать, кто же заступит на ответственный пост вместо него.

— У нас весомый вклад в работу Верховного Совета Хакасии вносят представители разных партий, поэтому предлагается в качестве руководителя секретариата парламента рассмотреть кандидатуру Валерия Старостина, лидера фракции ЛДПР, — сказал председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев.

В этот момент Владимир Нырцев наверняка вздохнул с облегчением. Последние несколько месяцев он совмещал сразу две должности. Продолжал числиться руководителем секретариата парламента и возглавлял комитет законодательного органа власти по экологии и природопользованию.

Закрыв этот долгоиграющий вопрос почти единогласным голосованием за Валерия Старостина, народные избранники определились и с представителями Верховного Совета Хакасии в квалификационной коллегии судей. Шесть человек теперь будут представлять там законодательный орган власти, оценивая кандидатов на судейские должности.

Продолжит парламент Хакасии вносить свой вклад и в формирование Общественной палаты республики. С подачи председателя комитета Верховного Совета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям Михаила Саражакова в республиканский закон об Общественной палате Хакасии внесли ряд изменений. Теперь информацию о конкурсе по отбору кандидатов в общественный орган будет публиковать не правительство Хакасии, а парламент. Он же будет предлагать в состав палаты треть состава из числа представителей региональных общественных организаций. Разрешился вопрос и с предоставлением членам Общественной палаты компенсаций за счёт бюджета в случае, если для участия в мероприятиях по линии этой самой палаты они тратили свои личные средства. Депутаты поддержали это предложение, с одной, впрочем, оговоркой.

— А если кого-то по линии Общественной палаты в Сочи отправят в командировку месяца на два летом, за это тоже бюджет заплатит? — намеренно обострил вопрос Владимир Штыгашев и... сам дал на него ответ. — Нам нужно будет ещё доработать этот закон с тем, чтобы правительство Хакасии утвердило порядок выдачи этих компенсаций. Но это в ближайшей перспективе. А пока голосуем за предложенный вариант.

Чтобы компенсации командировок представителям Общественной палаты было откуда брать, правительство вынесло на суд парламентариев закон «О промышленной политике в Республике Хакасия».

— Он определит в том числе меры различной помощи со стороны власти, которыми может воспользоваться наш бизнес. Речь идёт об условиях предоставления налоговых льгот и информационно-консультационной помощи, — сказала министр экономики Хакасии Татьяна Пауль, представляя законопроект.

Она же озвучила и предварительные итоги по уровню промышленного производства в республике за минувший год:

— Рост промышленного производства в Хакасии составил 109,3 процента. По этому показателю мы на втором месте в Сибирском федеральном округе и на девятом месте в России.

Примечательно, что такая статистика имеет место быть на фоне снижения доходов республиканского бюджета. С подачи министерства финансов депутатам пришлось снизить доходную часть республиканского бюджета этого года на 889 миллионов рублей и на 110 миллионов увеличить расходы республиканской казны. Таким образом дефицит бюджета составил внушительные 5 миллиардов 280 миллионов рублей, что составляет 33 процента к уровню ежегодных собственных доходов республики.

Впрочем, закрепить иные параметры хакасской казны депутаты фактически и не могли. Федеральный центр продолжает оказывать республике дополнительную финансовую помощь, но взамен, через заключаемые с минфином России соглашения, требует соответствия республиканского бюджета определённым параметрам.

— Серьёзные корректировки бюджета нам предстоит сделать в марте. Нужно быть к этому готовыми. Пока же мы, по сути, перераспределяем средства внутри уже существующих расходных статей и вписываем в бюджет поступления из федерального бюджета, — пояснил ситуацию заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Сергей Комаров.

С целью поддержки местного малого бизнеса Комаров предложил внести изменения в закон о патентной системе. Дело в том, что в связи с изменениями федерального законодательства платежи за получение патента существенно возросли. Парламенту предложено по большинству направлений бизнеса, подпадающего под получение патента, снизить ставки на 25 процентов.

— С учётом роста платежей в связи с изменениями федерального законодательства наше снижение местных ставок приведёт к тому, что увеличение платежей составит лишь около пяти процентов, тогда как без этой меры ставки по патентам выросли бы на 42 процента, — пояснил коллизии законодательной системы Сергей Комаров. Депутаты его предложение поддержали.

Таким образом всю сессию народным избранникам приходилось балансировать между необходимостью одновременно и поддерживать бизнес, и увеличивать нагрузку на него. И выполнять социальные обязательства, и находить новые формы развития региональной экономики. Найти баланс в этом вопросе, конечно, сложно, но можно. Особенно если за спиной у Верховного Совета Хакасии уже четверть века работы и постоянно растущий профессионализм.

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