Собирать историю по крупицам

15 полотен Константина Мамышева и 30 картин Генриха Батца стали частью фонда Национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова.

Венера Хамматова, жена мастера сельского пейзажа Константина Мамышева, Эльвира Безбородова, сестра писателя и художника Генриха Батца, — одни из участников акции «Создадим новый музей вместе». К слову, за несколько месяцев к этому доброму делу присоединились десятки жителей республики, передав в фондохранилище 942 предмета.

А 27 января сотрудники музея презентовали художественные полотна двух местных живописцев. Помимо картин в экспозицию вошли книги, изданные Генрихом Батцем, его рукописи, детские рисунки и вырезки из газет об известном творце.

— Генрих старше меня на десять лет, и он был мне, как отец, — рассказала во время презентации Эльвира Андреевна. — Когда мы жили на Севере, он приходил с охоты домой, брал в руки гитару и играл, позже инструмент стали передавать мне, я перебирала струны, пела те же песни, что и Генрих, и чувствовала не только кровное, но и духовное родство. Смотрите, вот наша родословная, здесь шесть поколений.

И Эльвира Безбородова показала посетителям музея потрёпанный листок с красочным ветвистым древом и надписями на немецком языке (реликвия также вошла в экспозицию). А ещё родственница писателя и художника поведала, как семью во времена сталинских репрессий сослали в Сибирь, как Генрих рыбачил и охотился, как расписал стену деревенской печки, изобразив на ней портреты Сталина и Ленина, как в 60-е, переехав в Хакасию, по ночам стучал на печатной машинке свои рассказы и повести...

— Брат не только посвятил себя литературному и художественному творчеству, он потрясающе играл на струнных инструментах и на баяне, — уверяет Эльвира Безбородова. — Старенький инструмент он сам отреставрировал, а на планке баяна нарисовал сказочного оленя и северное сияние. В то время стразов не было, поэтому вместо звёзд прилепил камушки из маминых серёжек. На этом баяне потом и мой сын играл.

Возможно, и этот музыкальный инструмент когда-нибудь перейдёт в фонд музея. А пока там будут экспонироваться картины Батца. С выставкой связаны и курьёзные случаи. Эльвира Безбородова рассказала, как во время экспозиции в абаканской картинной галерее пропал холст с бегущими сквозь метель северными оленями. Стали разбираться. Оказалось, стащил картину студент профтехучилища. Зачем — неизвестно. Художник попросил не наказывать парня за криминальный способ приобщиться к искусству. Не жалел Батц и книг, изданных на собственные деньги. Часть тиража отправил на малую родину — в Энгельс.

— Однажды мы съездили туда вместе, — продолжает сестра Батца. — Отвезли книги Генриха в местную библиотеку, посетили отчий дом. Спустя несколько лет мне посчастливилось снова побывать в Энгельсе. Зашла в библиотеку, спросила про книги брата, а мне ответили, что читатели разобрали все до единой и не вернули. Значит, понравились произведения.

Столь же тепло отзывается о своём муже и Венера Хамматова. По её словам, Константин Мамышев был человек доброй души, трудолюбивый, имел хорошее чувство юмора.

— А как он любил природу, — говорит вдова художника. — Каждое лето брал этюдник и отправлялся на пленэр. Путешествовал по степям и горам, рисовал с натуры. Дома осталось много эскизов. Они перейдут его внукам.

Большинство картин Константин Мамышев посвятил своей малой родине — Верх-Аскизу: избушки сельчан, бескрайние степи с сочной зелёной травой, горы и скалы, просёлочные дороги, лошади, местные жители в национальной одежде. Педагог из Абакана Нина Сиденко посвятила пейзажам Константина Мамышева стихи. Ими и завершили презентацию картин, подаренных музею.

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