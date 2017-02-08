Сочи стал образцом использования олимпийского наследства

Сочи вновь бьет рекорды – теперь на рынке внутреннего туризма. 7 февраля – третья годовщина старта Зимних игр на Черноморском побережье. И, по оценке МОК, Сочи можно назвать образцом использования олимпийского наследства. Город в постоянной готовности к проведению мероприятий самого высокого уровня, причем не только спортивных. Осенью там ждут десятки тысяч студентов – участников Всемирного фестиваля молодежи.

Горный кластер готов соперничать с прибрежным по количеству туристов. Сочи закрепил за собой звание круглогодичного курорта мирового уровня. Западный лоск и русский размах.

«По сравнению с Альпами, сейчас здесь гораздо дешевле, а качество то же; курорт хороший, не надо загранпаспорт; сел на поезд, самолет, машину, и ты уже здесь, очень удобно», - говорит Иван Маслов.

«Доступные цены и на проживание, и на катание. Удобно на выходные съездить», - отмечает Алена Сердюк.

К нынешнему сезону открыли новые трассы, запустили дополнительные канатные дороги, увеличен и гостиничный номерной фонд. Олимпийская инфраструктура задействована максимально. Сочинские склоны, на которых три года назад разыгрывались десятки медалей по горным лыжам, фристайлу, сегодня собирают тысячи любителей спорта со всей страны.

На аллее Олимпийской славы в горном кластере Сочи появилась еще одна звезда. Она носит имя Жана-Клода Келли, почетного члена МОК, который с первого дня курировал подготовку и проведение игр Сочи-2014.

«Я горжусь тем, что мое имя написано на Аллее звезд. И я надеюсь, что заслужил все те комплименты, которые услышал сегодня в свой адрес», - сказал Жан-Клод Келли.

А уже в Олимпийском парке почетные гости встретились с воспитанниками Центра для одаренных детей «Сириус», появление которого в Сочи тоже стало следствием Олимпиады. В распоряжении детей лучшая инфраструктура прошедших соревнований. Например, медиацентр стал отличной площадкой для научного парка.

«Наверное, это вот та вишенка на торте олимпийского наследия, потому что, конечно, это такой самый значимый шаг - создание детского образовательного центра на этой материальной базе, это позволяет сегодня воспитывать талантливых людей, талантливых детей», - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Южный город с энтузиазмом осваивает зимние виды спорта, которых здесь до Олимпиады и не было. Десятки стадионов и ледовых дворцов доступны всем желающим.

Семья Максима переехала из Сыктывкара. Мальчишка хоккеем занимается с малых лет. Рад, что не пришлось бросать любимое занятие. Сегодня он капитан детской сочинской команды.

«Лед хороший, трибуны. Большой хоккей здесь есть, КХЛ играет, смотрим», - говорит Максим Лысин.

«Я не знаю таких мест, которые были бы лучше олимпийского парка, именно здесь собрано восемь катков, площадок, которые созданы и для хоккея, и для фигурного катания, и для шорт-трека», - отмечает старший тренер школы по хоккею Михаил Светлаков.

Спортивные объекты в практически круглосуточном использовании команд со всей страны. В секциях небывалый приток детей и подростков. Настя уже три года в керлинге. Говорит: мама после Олимпиады настояла на этом виде спорта, но девушка нисколько не жалеет – сегодня она в сборной края.

«Это шахматы на льду просто. Это логическая игра, сложная. Надо уметь выполнять броски и надо уметь логически думать», - рассказывает о своем виде спорта Анастасия Эксюзиан.

Инфраструктура огромного региона — весь юг Краснодарского края — модернизирована. Работают новые электростанции, реконструированы морской порт и международный аэропорт. Множество современных дорог с развязками и тоннелями. А по железнодорожным путям летают «Ласточки» - электрички повышенной комфортности.

«Едем первый раз на Розу-Хутор. «Ласточкой», наверное, оптимально, во-первых, не толкаешься, свободно, это не автобус, во-вторых, пунктуальность по времени», - говорит гость из Нижегородской области Сергей Шевчук.

Преобразования коснулись и других важных сфер, таких как медицина. К Олимпиаде были построены и модернизированы несколько больниц в разных районах города. Высококлассным специалистам, которых привлекли сюда со всей страны, есть где и на чем работать - клиники оснащены суперсовременным оборудованием.

«Мы стали лечить по высоким эндоскулярным технологиям острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, нарушения мозгового кровообращения: помимо спортивной травмы и обычных переломов мы стали заниматься вопросами эндопротезирования, сложных операций на позвоночнике», - говорит главный врач больницы Анатолий Завражнов.

Служебным жильем дополнительно были обеспечены врачи, а также работники образования. Учитель математики Ольга Сапожникова рассказывает: раньше приходилось ютиться с семьей в бараке 1936 года постройки. Этой квартире не нарадуется.

«Во-первых, много пространства, теперь хоть дышать можно свободно. Тепло, уютно. Ближе к работе, намного ближе к работе. На нашем этаже есть учитель, выше меня живет учительница биологии, в первом подъезде учителя живут», - рассказывает Ольга Сапожникова.

Благодаря имеющейся инфраструктуре и накопленному опыту, гостеприимный город готов принять любое мероприятие самого высокого уровня. Уже скоро здесь стартуют Международные армейские игры, традиционно - Гран-при королевских гонок «Формула-1», заканчивают реконструкцию стадиона «Фишт» к Кубку Конфедераций, а осенью в олимпийскую столицу съедутся десятки тысяч студентов на Всемирный фестиваль молодежи.