Торговая блокада Новороссии грозит Украине энергетическим кризисом

Если торговая блокада Новороссии не будет снята, то уже скоро Украину ждут веерные отключения электричества. О такой угрозе прямо предупредил украинский министр энергетики. При этом отношение украинской власти к торговле с ДНР и ЛНР удивительным образом изменилось – и это прямо связано с проблемой поставок угля из непризнанных народных республик.

В случае продолжения полной блокады поставок энергетического угля из Донбасса на Украине могут начаться веерные отключения электричества. Такое развитие ситуации допустил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, передает «Интерфакс».

По его словам, запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС лишь до конца зимы, и в случае полной блокады запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.

Украина параллельно ведет переговоры с частными компаниями о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн, рассказал глава минэнерго Украины. Однако даже если такой контракт будет подписан, это не спасет Украину от угрозы веерных отключений. От достижения договоренности и до момента прибытия угля на Украину пройдет не менее 50–60 дней, а контракт еще даже не подписан.

По словам Насалика, министерство готово отказаться от угля из Донбасса только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне. Иными словами, министр снимает с себя ответственность за стабильность энергобаланса, так как украинские политики ведут свою игру, совершенно не задумываясь о негативных последствиях для собственных граждан.

Напомним, что с 25 января этого года в Донбассе так называемые ветераны АТО и активисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР. «Блокадников» активно поддерживают внефракционные народные депутаты Рады Владимир Парасюк, Семен Семенченко и вся парламентская фракция «Самопомощь». Во вторник к блокаде присоединилось также «Украинское объединение патриотов – УКРОП». Они уже заблокировали автотрассу возле города Часов Яр Бахмутского района (Донетчина, под контролем Украины), а также железнодорожные участки Луганск – Попасная и Горловка – Бахмут (под контролем ЛНР и ДНР). Из-за этого на Украину прекратились поставки многих товаров, в том числе антрацитового угля и металла.

Чистая математика

Сценарий с отключением света на Украине реалистичен, подтверждает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук. Причем, по его подсчетам, при полной блокаде поставок угля из ДНР и ЛНР веерные отключения могут начаться даже раньше, чем ожидает Насалик.

В день Украина сжигает 60 тыс. тонн угля на всех станциях. Всего на складах находится 1,5 млн тонн угля (в том числе антрацит). «Их хватит на 25–30 дней. Чистая математика», – говорит украинский эксперт.

Если взять только антрацит, то ситуация выглядит еще хуже. Сейчас запасы антрацита на украинских ТЭЦ составляют около 680 тыс. тонн (официально 800 тыс. тонн, но 120 тыс. тонн находятся на Луганской ТЭЦ, а это де-факто уголь ЛНР, а не Киева).

«Без оперативных поставок с Донбасса антрацит закончится на складах за 14 дней. Какие-то запасы угля еще останутся к этому времени, но станции начнут экономить и останавливать часть энергоблоков», – рассказывает Юрий Корольчук. Это значит, что уже через две недели могут начаться веерные отключения электричества в пиковые часы. Если энергетические власти не решатся маневрировать блоками АЭС, чтобы избежать веерных отключений. Атомные электростанции работают ровным графиком и днем и ночью из соображений безопасности. Маневрирование усиливает нагрузку на атомные блоки и увеличивает риски поломок. В 2015 и 2016 годах отмечались частые аварии на атомных энергоблоках, и недавно Киев официально признал, что это результат именно маневрирования, указывает Корольчук.

В случае веерных отключений больше всего пострадает Киевская область и центр страны. Так как нехватка антрацита будет наблюдаться в первую очередь на Трипольской и Змиевской ТЭС (государственная компания «Центрэнерго»), на Запорожской и Приднепровской ТЭС (частная энергетическая компания «ДТЭК»).

Киев встал на защиту торговли с Новороссией

Примечательно, как за три года изменилось отношение украинской власти к поставкам угля из ДНР и ЛНР и вообще к торговле с республиками. Раньше украинские власти сами вводили экономическую блокаду республик, призывали с ними не торговать и не желали покупать донбасский уголь.

Для того, чтобы не зависеть от поставок антрацита из Донбасса, украинские власти начали даже закупать уголь в ЮАР. Правда, это обернулось несколькими коррупционными скандалами. Выяснилось, что Украине пришлось переплачивать, на этом явно кто-то неплохо заработал. Да и качество угля не сильно подходило для украинских ТЭС. Не говоря уже о том, что ждать уголь приходится долго. Потом еще скандал: выяснилось, что под прикрытием поставок угля из ЮАР шли недокументированные партии из Донбасса.

В любом случае теперь сам Петр Порошенко и украинское минэнерго встали грудью на защиту торговли с ДНР и ЛНР. Киев не просто журит блокировщиков, но и заводит уголовные дела против них.

Изменение позиции Киева в отношении торговли с Новороссией в очередной раз лишь доказывает, что альтернативы донбасскому антрациту нет.

«Я вчера был на мероприятии и общался с депутатом из «Самопомощи», которая в числе блокировщиков. Я его спросил: «А что будет дальше, что будут потреблять ТЭС, какой у вас план?» На что он отвечает, что переведем станции на газ», – рассказывает Корольчук.

Но это потребует огромных денег и времени. А что будут делать ТЭС сейчас, зимой – понимания у блокадников нет. «Мы не можем газом заменить уголь, ибо газомазутных блоков не так много и производство электроэнергии будет стоить в два раза дороже. Сейчас стоимость одного киловатта электроэнергии, произведенного на угле, составляет 1,30 грн. А на газе киловатт получается по цене минимум 3 грн», – объясняет Корольчук.

Насалик говорит, что Порошенко дал задание перевести Трипольскую ТЭС с антрацитовой на газовую марку угля. Только к марту это сделать не успеют. И для жителей Киевской области это будет означать лишь удорожание света еще как минимум в два раза. Плюс, по словам Насалика, реконструкция антрацитовых блоков ТЭС позволит снизить потребление этого вида топлива лишь на 400 тыс. тонн в год. При потреблении более чем 10 млн тонн антрацита в год это кардинально ничего не меняет.

Импортный уголь тоже не решает проблему. Так, по итогам 2016 года импорт антрацита составил всего 1,3 млн тонн. Из них 600 тыс. тонн пришло из России, 500 тыс. тонн – из ЮАР, 120 тыс. тонн – из Польши. Тогда как Донбасс обеспечил Украине 9,2 млн тонн антрацита. Причем, по словам Корольчука, из ЮАР логистика позволяла привезти в три раза больше – порядка 1,5 млн тонн антрацита. Однако никто столько не привез. Нет денег – нет и контрактов.

К тому же торговля с ДНР и ЛНР крайне выгодна для украинского бюджета. Импортная тонна угля стоит минимумтогда как уголь из ДНР и ЛНР на тысячу гривен дешевле –. грн за тонну, говорит Корольчук.

Что касается анонсированного контракта на 1 млн тонн угля из США, то, как уверяет Корольчук, «ничего подобного нет». «Речь, судя по всему, идет о попытке организовать поставки из ЮАР, но через американского трейдера, который сидит в Роттердаме. Называть это поставками из США как-то странно», – считает собеседник.

При этом ЛНР, которой перекрыли возможность продавать уголь на Украину, уверяет, что сильно переживать по этому поводу не собирается. Ибо республика уже нашла за рубежом покупателя на 2 млн тонн антрацита. «Это большие объемы. При этом выхода к портам у ЛНР нет. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что ЛНР вывезет уголь в Россию, продаст РФ через какой-нибудь офшор», – предполагает Корольчук. А потом Украина будет покупать этот уголь уже с наценкой Москвы. Другой вариант: ЛНР через иностранный офшор будет продавать уголь украинской компании без посредничества российского контрагента.

Не исключено также, что украинские власти решили защитить торговлю с ДНР и ЛНР от националистов, чтобы избежать необходимости просить помощи у России. Если Киев доведет страну до энергетического кризиса, то справиться она сможет только при помощи России. Москва может как предоставить аварийную электроэнергию в рамках связанности энергосистем, так и начать ее продавать в больших объемах (что уже не раз делала).