У абаканцев появится возможность благоустраивать свои дворы

Правительство России утвердило к реализации пятилетний проект по модернизации дворов, парков, набережных и других общественных территорий в городах, где проживает более 1000 человек.

Реализуется он на условиях софинансирования. Республике Хакасия на благоустройство парковых территорий федеральный центр выделил субсидию в 6 миллионов рублей. Часть этих денег может быть получена Абаканом. Следует сказать, что уже с 2016 года городская администрация ремонтирует асфальтобетонные покрытия въездов на дворовые территории города. На ремонт 40 городских въездов во дворы было израсходовано более 3 миллионов рублей. В 2017 году данные мероприятия подпрограммы «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» будут профинансированы на 5,5 миллиона рублей, сообщает сайт городской мэрии.

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