Укро-нацисты на костылях вышли с оружием против мирных жителей

Уже неделю украинские националисты держат блокаду магистралей, по которым доставляют уголь из Донбасса. Причем, блокировать пришли даже те, кто ходить толком не может. Но все при этом хорошо вооружены.

Руководят ими комбаты-депутаты Верховной Рады Владимир Парасюк и Семен Семенченко, которых, похоже, совсем не волнует, что их собственная страна остается зимой без топлива. Более того, сегодня прямым текстом призвали своих подопечных стрелять по тем украинцам, кто попытается помешать блокаде. Пример готовы показать лично.

И, судя по всему, это только разминка. На своей странице в Facebook Парасюк четко дает понять, что готов к открытой конфронтации с президентом Украины Петром Порошенко и предрекает ему, Конец шоколадно-олигархической империи».