В Абакане мужчина неизвестно зачем украл камеру видеонаблюдения

Ночью злоумышленник снял камеру, установленную на лестничной площадке многоквартирного дома.

Накануне ночью в подъезде многоквартирного дома в Абакане пропала камера видеонаблюдения. она была установлена на одной из лестничных клеток. Участковый по "горячим" следам нашёл похитителя. Им оказался безработный мужчина 1986 года рождения, который посуточно снимал квартиру как раз на том этаже, где была установлена камера. Свой поступок задержанный объяснить не смог. Возможно, мужчина не хотел, чтобы за его жизнью наблюдали посторонние. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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