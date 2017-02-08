В Абакане пройдет обряд примирения хакасских родов

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Обряд проведет 10 февраля на горе Самохвал Центр хакасского шаманизма – общество традиционной религии хакасского народа.


 

 

Организация подала заявку в администрацию Абакана. Цель  действа  – налаживание более теплых и близких отношений между хакасами с разными  языковыми диалектами: сагайцами, шорцами, качинцами, кайбальцами.  В программе  - обряд единения,  тахпахи, песни, выступления представителей родов, проведение обряда кормления огня.  Приглашены гости.   Свое участие подтвердили  представители Горной Шории.  Присутствовать могут все желающие.

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