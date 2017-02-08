В Абакане пройдет обряд примирения хакасских родов

Обряд проведет 10 февраля на горе Самохвал Центр хакасского шаманизма – общество традиционной религии хакасского народа.





Организация подала заявку в администрацию Абакана. Цель действа – налаживание более теплых и близких отношений между хакасами с разными языковыми диалектами: сагайцами, шорцами, качинцами, кайбальцами. В программе - обряд единения, тахпахи, песни, выступления представителей родов, проведение обряда кормления огня. Приглашены гости. Свое участие подтвердили представители Горной Шории. Присутствовать могут все желающие.

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