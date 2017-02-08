В Черемушках строят центр развития зимних видов спорта

В Хакасии в поселке энергетиков появится новый горнолыжный комплекс.

Он включает две трассы длинной 500 и 900 метров, канатно-кресельную дорогу, систему искусственного оснежения и освещение. Для маленьких любителей активного зимнего отдыха будет организована площадка для катания на «плюшках» с безопорным подъемником. Летом склоны планируется использовать как велосипедные трассы.

На сегодня завершены монтаж опор и конечных станций подъемника, а также навеска стального каната, на который в дальнейшем будут установлены двухместные кресла, сообщает пресс-служба РусГидро. Продолжаются работы по созданию рельефа трасс и выката к станции посадки на подъемник, монтажу оборудования и устройству резервуара для воды системы искусственного оснежения. Работы на этом объекте, которые ведутся при финансовой поддержке ПАО «РусГидро», планируется завершить к концу 2017 года.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







