В Черемушках строят центр развития зимних видов спорта

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Хакасии в поселке энергетиков появится новый горнолыжный комплекс.

 

 Он включает две трассы  длинной 500 и 900 метров, канатно-кресельную дорогу, систему искусственного оснежения и освещение. Для  маленьких любителей активного зимнего отдыха будет организована площадка для  катания на «плюшках» с безопорным подъемником. Летом  склоны планируется использовать как велосипедные трассы.   

На  сегодня  завершены монтаж опор и конечных станций подъемника, а также навеска стального каната, на который в дальнейшем будут установлены двухместные кресла, сообщает пресс-служба РусГидро. Продолжаются работы по созданию рельефа трасс и выката к станции посадки на подъемник, монтажу оборудования и устройству резервуара для воды системы искусственного оснежения.  Работы на этом объекте, которые ведутся при финансовой поддержке ПАО «РусГидро»,  планируется завершить к концу 2017 года.

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