В Черногорске родился сотый малыш с начала года

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня девочку зарегистрировали в городском ЗАГСе под номером «100».

В Черногорске с начала года родилось 100 малышей. Первым юбилейным ребёнком стала Ксения Плиско. Сегодня специалисты городского ЗАГСа зарегистрировали девочку под номером «100», пишет «Черногорск Информ». У маленькой Ксюши есть старшая сестра Кира. Родители признаются, что на этот раз ждали мальчика, однако появлению девочки обрадовались не меньше. Семью Плиско поздравили руководитель комитета по культуре, молодежи и спорту администрации Черногорска Ирина Церковная и главный специалист по работе с молодежью ККМИС Наталья Толкачева.

На сегодня в отделе ЗАГС зарегистрированы 105 новорожденных, эта цифра совпадает с прошлым годом.

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