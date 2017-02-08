В Черногорске сотым новорожденным 2017 года стала девочка

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Юбилейной малышкой в этом году стала Ксения Плиско. Девочку зарегистрировали в городском ЗАГСе Черногорска под номером «100».

Маленькая Ксюша стала второй дочкой в семье Анатолия и Кристины, у них уже есть двухлетняя Кира. Родители признаются, что ждали мальчика, однако появлению девочки обрадовались не меньше, особенно мама – ведь теперь у нее две помощницы. Семью Плиско также поздравили представители городской администрации. На сегодня в отделе ЗАГС зарегистрированы 105 новорожденных, эта цифра совпадает с прошлым годом, сообщается на сайте черногорской администрации.

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