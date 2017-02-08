В Донбассе убит Гиви (Михаил Толстых). Подробности

В минобороны ДНР подтвердили: в результате теракта в среду утром был убит один из самых известных командиров ополчения – Михаил Толстых с позывным «Гиви». Предположительно, по кабинету Толстых был произведен выстрел из реактивного огнемета «Шмель». Это нападение и убийство в октябре 2016 года Арсена Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи, уверены в ДНР.

«Подтверждаю: он погиб», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, комментируя сообщения о гибели в результате теракта командира подразделения «Сомали» полковника Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Как, в свою очередь, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование республики, теракт произошел в 6.02 утра в среду. Журналист и блогер Иван Рахметов на своей странице в Facebook сообщил о том, что по штабу ополченцев был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Тело погибшего командира уже опознано, на месте теракта работают сотрудники следственных органов ДНР и МЧС республики.

В прокуратуре ДНР сообщили, что следователи уже вышли на предполагаемых убийц Михаила Толстых – к террористической атаке причастна украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). Руководство республики обещает найти и наказать убийц известного командира по законам военного времени.

Этот теракт и произошедшее ранее убийство полковника Арсена Павлова (позывной «Моторола») – звенья одной цепи. За терактами стоят спецслужбы Украины, подчеркнул в комментарии агентству «Интерфакс» источник в силовых структурах Донецкой республики.

В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти «одного из главарей боевиков» ДНР с позывным «Гиви», заявил в эфире телеканала «112 Украина» советник главы СБУ Юрий Тандит.

Добавим, что в минувшую субботу в центре Луганска произошел подрыв автомобиля, квалифицированный как теракт. Тогда погиб глава управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко, что, как отмечала газета ВЗГЛЯД, фактически обезглавило эту структуру. Оборонное ведомство Луганской республики обвинило в содеянном украинские спецслужбы.

«Можно обзавестись охраной, но я этого делать не буду»

Бывший водитель дизельного погрузчика Михаил Толстых получил известность летом 2014 года во время боев за свой родной город Иловайск. 34-летний (на тот момент) командир ополченцев, успевший поучаствовать в обороне Славянска, сыграл серьезную роль во время отражения штурма Иловайска украинскими силовиками и в последующих боях в иловайском котле.

Тогда же отличился и другой известный руководитель ополчения – командир противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсен Павлов, более известный по позывному «Моторола». Тандем двух комбатов, Гиви и Моторолы, запомнился также по боям за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 – январе 2015 года, после чего «Спарту» и «Сомали» стали воспринимать как едва ли не самые эффективные подразделения ВСН. Своеобразной «наградой» стало включение Моторолы и Гиви в санкционный список Евросоюза.

Полковник Арсен Павлов погиб в октябре прошлого года в результате взрыва бомбы, после чего Толстых пообещал отомстить за убийство соратника и друга.

Тогда же угрозы украинских радикалов стали поступать и в адрес Гиви. «Я читал комментарии, что товарищи украинцы мне приветы передают. Я не боюсь ничего, – заявил тогда командир. – Мне нечего терять. Я знаю, что я делаю правое дело. Я воюю за свою землю и свободную республику».

«Я буду продолжать вести образ жизни командира воинской части. Можно обзавестись охраной в большом количестве, но я этого делать не буду. Я не боюсь за свою жизнь. Я не чувствую себя таким же важным, как Арсен. Арсен был на голову выше меня», – сказал Толстых.

В конце октября в минобороны Донецкой республики опровергли сообщения Союза десантников Приднестровья о том, что Гиви якобы собирается покинуть ДНР.

«С кем у ВСУ получается воевать?»

На днях, 3 февраля, комбат «Сомали» сообщил, что получил нетяжелое ранение в результате боестолкновений в промзоне Авдеевки. Ранение было им получено, когда ополченцы отбивали свои позиции, захваченные противником. Операция была проведена совместно с 11-м полком армии ДНР и батальоном «Спарта». В результате, по выражению Гиви, 99% потерянных позиций были возвращены под контроль республики.

Говоря в комментарии Life о собственном ранении, Гиви опроверг информацию украинских СМИ о том, что он якобы выстрелил себе в ногу: «Спешу их разочаровать – ничего такого я не делал, более того, уже утром на следующий день я был на передовой и командовал своим батальоном».

Украинские силовики, как заявил командир «Сомали», потеряли очень много людей. «Они не боеспособны. Они не могут с нами воевать. А с кем (у ВСУ) получается воевать? С мирными жителями, к сожалению. Я прошу прощения у тех мирных жителей, которые подверглись обстрелам, но все, что могли сделать вооруженные силы республики, они сделали», – заверил он.

Ранее украинская сторона также сообщала о гибели одного из товарищей Гиви по оружию – ополченца с позывным «Консул», который опроверг эту информацию с помощью оригинального видеоролика.