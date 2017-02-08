В Германии мощный обвал промышленного производства – худший декабрь за всю историю!

Свежий релиз статистики Германии сообщает, что индустриальное производство сократилось в декабре на 3%, причем средства производства сразу на 5.4%.

Если посмотреть конкретно на промышленное производство (за вычетом ресурсов и т.д.), то картина следующая:

1. Абсолютное значение индекса упало на уровень августа 2014 года.

2. Сокращение по сравнению с тем же месяцем год назад на 0.7%.

3. Сокращение по сравнению с предыдущим месяцем на 3.3%, - с точки зрения месячных изменений это худший декабрь за всю историю объединенной Германии (= с 1991 года), а если смотреть не только декабрь, то хуже этого было лишь в ноябре 2008 и январе 2009.

Восстановление?