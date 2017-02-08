В Москве пустили по маршруту первый в России электробус

Его пустили по маршруту М2 от станции метро "Фили" до "Китай-города". Он соединит западные районы с пересадочным узлом в центре. Электробус отечественного производства создан на базе вместительного низкопольного автобуса ЛиАЗ и внешне от автобуса не отличается. Выдает его разве что изображение вилки от розетки на борту.

Кстати, машину будут заряжать трижды в день по 10-20 минут. Пока электробус курсирует в тестовом режиме: важно понять, как новый вид транспорта поведет себя в разных погодных условиях. Испытания продлятся полгода.