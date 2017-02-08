В поселке гидроэнергетиков Хакасии благоустраивают набережную

08.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Благоустройство набережной в Черемушках создаст зону отдыха для жителей и укрепит берег.

 

 

На протяжении двух  километров будет обустроена  дорожка с ограждением, скамейками, урнами и  светильниками, появятся два спуска к воде и две смотровые площадки. Также вдоль набережной будет устроена асфальтированная автомобильная дорога. На сегодня на  завершены подготовительные работы: расчистка от кустарников и мелколесья, замена грунтов, подверженных вспучиванию при морозе. Также завершено строительство одной видовой площадки и одного спуска к воде, сообщили в пресс-службе РусГидро.  Ведется  отсыпка грунта, бетонирование опорного пояса и наклонной грани, устройство второй видовой площадки, подготовка основания под тротуар и автодорогу.  Проект реализуется при финансовой поддержке ПАО «РусГидро».  Окончание работ по благоустройству набережной реки Енисей запланировано в декабре  нынешнего года.

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