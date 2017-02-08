В Шира имениннику друзья подарили четыре ворованных колеса

Теперь щедрым приятелям, снявшим с чужого авто колёса, придётся отвечать за кражу.

Два восемнадцатилетних товарища решили подарить достойный подарок другу на день рождения. Правда предпочли не купить его, а позаимствовать. Приметили на улице автомобиль, который несколько дней стоял на одном и том же месте. И поздней ночью пришли во двор. Без особой суеты сняли четыре колеса и спрятали их на соседней улице в гаражном массиве. Радости именинника не было предела, когда гордые добытчики презентовали ему "автомобильную обувь" стоимостью 6 тысяч рублей. Но ликовал он недолго. Владелец колёс сообщил о пропаже в полицию и стражи порядка оперативно отыскали щедрых дарителей. Колёса имениннику пришлось вернуть, а приятелям предстоит понести наказание за кражу, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

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